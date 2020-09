Sonos: Große Aktualisierung erreicht nur S2-System

Sonos hatte es zum Split seiner Systeme am 8. Juni angekündigt: Nutzer von Multiroom-Setups, die zur Unterstützung älterer Speaker noch auf das S1-System setzen würden, könnten zwar davon ausgehen auch weiterhin mit kleinen Updates und Fehlerbehebungen bedacht zu werden, neue Funktionen wird man hier jedoch nicht mehr zur Verfügung stellen.

Und genau so kommt es jetzt auch. Während Sonos-Systeme in denen mindestens ein Alt-Gerät arbeitet, am 23. September mit der fehlerbehebenden Aktualisierung auf Version 11.2.4 bedacht wurden, erhalten Nutzer der neuen S2-Betriebssysteme zur Stunde Version 12.1 der Sonos-Software.

Diese Produkte sind S2-kompatibel Play:1, Play:3, Play:5 (Gen 2), Playbase, Playbar, Connect (Gen 2), Connect:Amp (Gen 2), One (Gen 1), One (Gen 2), One SL, Beam, Amp, Port, Boost, Symfonisk, Move, Sub (Gen 1) und Sub (Gen 2).

Diese Produkte sind nicht S2-kompatibel Zone Players, CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect:Amp (Gen 1) und Play:5 (Gen 1).

5GHz-Verbindungen nun möglich

Ein Großes Update, das unter anderem dafür sorgt, dass sich der Sonos One, der Sonos One SL, der Sonos Five und der Sonos Sub der 3. Generation jetzt auch mit 5 GHz und 802.11a/n WLAN-Netzwerken verbinden lassen.

In der Sonos S2-Applikation informieren Banner zukünftig bei Ausfällen von verbundenen Streaming-Diensten und sollen so klar kennzeichnen, dass Probleme vorhanden sind, dieser aber außerhalb des Netzwerkes liegen und keine WLAN-Fehlerbehebung des Nutzers nötig ist.

Zudem verspricht Sonos all jene Lautsprecher mit aktivierter Sprachsteuerung jetzt vollkompatibel zu den von Amazon angebotenen Alexa-Routinen gemacht zu haben. Für Bestandskunden eher uninteressant wurde auch die Ersteinrichtung neuer Lautsprecher grundlegend überarbeitet. Diese werden fortan automatisch erkannt und von einem neu gestalteten Einrichtungsassistent in das Heimnetz bzw. den bestehenden Sonos-Verbund integriert.

Noch keine Werbe-Antwort

Ein kleiner Hinweis noch für die Nutzer, die sich seit einigen Wochen über die plötzliche Einspielung von Werbeclips vor der Wiedergabe von Online-Radiosendern wundern. Sowohl Sonos als auch TuneIn-Radio haben uns auf mehrfache Nachfrage noch immer nicht erklärt, warum die über Jahre hinweg werbefreie Radio-Integration nun bis zu zwei 30 Sekunden lange Clips vor der Wiedergabe einspielt.