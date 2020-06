Empfehlung FluxFM: Gute Sparten-Online-Radios ohne Werbung

Gestattet uns den kurzen Hinweis auf die von FluxFM angebotene Stream-Auswahl, die sowohl über diesen Web-Player als auch über eine gesonderte App für iPhone und iPad erreicht und abgespielt werden kann.

Wir kannten FluxFM zwar als ganz gewöhnlichen UKW-Radiosender aus Berlin, wussten aber nicht, dass dieser – ähnlich wie SomaFM – über 30 werbefreie Sparten-Stationen ins Netz streamt.

Neben dem Hauptsender FluxFM, stehen hier gut sortierte 70er-, 80er- und 90er-Stationen bereit, BoomFM Classics liefert Hip-Hop für Rap-Nostalgiker, bei XJAZZ, MetalFM und ElektroFlux ist der Name Programm, das Clubsandwich versorgt seine Hörer gerne auch mit mehrstündigen DJ-Mixes.

Eine besondere Erwähnung hat sich Mini Flux verdient: Das Kinderradio nimmt kleine Hörer ernst und ertränkt diese nicht wie andere Zielgruppen-Stationen mit Reklame und Bierzelt-Humor.

Ihr solltet mal Reinhören – zum Arbeiten empfehlen wir die FluxLounge, die FluxFM in der Übersicht aller Stationen folgendermaßen beschreibt:

Ein Schaumbad für deine Ohren: Die akustische Kissenlandschaft FluxLounge, auf der man zusammen mit José Gonzalez, Beach House oder Kings Of Convenience liegt. Singer/Songwriter, Softpop und andere chillige Dinge erwarten euch hier in unserer musikalischen Komfortzone. Keep calm & listen to FluxLounge.