Sonos S1 und S2 Controller starten: Die Trennung der Systeme beginnt

Die Audio-Spezialisten von Sonos machen ernst. Wie angekündigt fängt das Unternehmen heute damit an, seine Produktpalette in zwei Linien aufzuteilen. Ältere Produkte, die mit dem Sonos S1-Betriebssystem laufen und neuere Produkte, die auf das Sonos S2-Betriebssystem setzen. Beide Familien sind untereinander nur bedingt kompatibel.

In einem ersten Schritt hat Sonos jetzt die bislang erhältliche Sonos-App umbenannt und bietet den Download fortan as Sonos S1 Controller im App Store an. Zudem ist der Sonos S2 Controller gestartet und wird als neue Sonos-App jetzt zum Download im App Store angeboten.

Von den derzeit am Markt vorhandenen Sonos-Komponenten sind alle S1- aber nur manche auch S2-kompatibel. Ältere Modelle, die nicht mit dem S2-System kompatibel sind, werden fortan ausschließlich über den Sonos S1 Controller gesteuert. Alle Sonos-Produkte, die nach Mai 2020 in den Markt eingeführt wurden und werden, sind ausschließlich mit der S2-Software und der neuen App kompatibel.

Diese Produkte sind S2-kompatibel

Play:1, Play:3, Play:5 (Gen 2), Playbase, Playbar, Connect (Gen 2), Connect:Amp (Gen 2), One (Gen 1), One (Gen 2), One SL, Beam, Amp, Port, Boost, Symfonisk, Move, Sub (Gen 1) und Sub (Gen 2).

Diese Produkte sind nicht S2-kompatibel

Zone Players, CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect:Amp (Gen 1) und Play:5 (Gen 1).

Drei Optionen für das Heim-Setup

Ausschließlich S1-kompatible Produkte im System:

Es bleibt alles wie bisher. Kunden können ihr System weiterhin mit der S1-Controller-App steuern. Sie bekommen weiterhin Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches. Sonos wird wie bisher mit allen Partnern zusammenarbeiten, damit die Musik- und Sprachdienste so lange wie möglich funktionieren. Es können allerdings keine neuen Sonos-Produkte, die nach Launch von S2 im Juni eingeführt werden, zum bestehenden S1-System hinzugefügt werden.

Ausschließlich S2-kompatible Produkte im System:

Für diese Produkte muss die neue S2-App heruntergeladen werden, sobald diese im Juni verfügbar ist. Das System wird automatisch auf das neue Sonos-Betriebssystem aktualisiert und ist zukünftige für Produkte und Funktionen gerüstet.

S1- und S2-kompatible Produkte im System:

Kunden können sich dazu entscheiden, das vorhandene System weiterhin mit der S1-App zu steuern und erhalten sie weiterhin Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches. Sonos arbeitet mit allen Partnern zusammen, um die Musik- und Sprachdienste so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Trennung des Systems in zwei Teile. Sonos wird in Kürze detaillierte Informationen dazu veröffentlichen. Ein S1-System mit einem S2-System zu gruppieren, wird jedoch leider nicht möglich sein.