Disney+ GroupWatch: Ab sofort in den USA, noch im Herbst in der EU

Der Video-Streaming-Dienst Disney+ hat seinen GroupWatch-Funktion zum gleichzeitigen Betrachten laufender Inhalte von verschiedenen Benutzer-Konten aus, jetzt offiziell in den USA gestartet und angekündigt das Feature noch im Herbst 2020 auch in all jene EU-Länder zu bringen in denen Disney+ angeboten wird.

GroupWatch gestattet den zeitsynchronen Fernsehkonsum mit bis zu sieben Teilnehmern und wird sowohl auf Mobilgeräten und TVs als auch auf angeschlossenen Set-Top-Boxen zur Verfügung stehen.

Um die gemeinsamen aber örtlich voneinander getrennten Kino-Abende etwas persönlicher zu gestalten sollen teilnehmende Nutzer die Möglichkeit haben mit sechs verschiednen Emojis auf aktuelle Szenen zu reagieren – zudem können alle aktiven Teilnehmer die Steuerung der Wiedergabe (Zurückspulen, Vorspulen, Pause) für die gesamte Gruppe übernehmen.