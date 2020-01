macOS Dateiversionen: Freeware „Revisionist“ sorgt für Überblick

Im Anschluss an unseren Blick auf die neuveröffentlichte Mac-App HSD Versions Cleaner hat uns ifun.de-Leser Goddert auf die kostenfreie Alternative Revisionist aufmerksam gemacht. Ein Tipp, den wir an euch durchreichen wollen.

Auch Revisionist kann die automatisch gespeicherten Versionen ausgewählter Dokumente anzeigen, diese wiederherstellen und bei Bedarf auch löschen.

Anders als der „HSD Versions Cleaner“ scannt „Revisionist“ jedoch keine Verzeichnisse und verzichtet auch auf Optionen zum automatischen Löschen alter Versionen – die App empfängt einzelne Dateien lediglich per Drag-and-Drop und listet anschließend alle verfügbaren Versionen auf.

Revisionist macht „tiefe Kopien“ von Dokumenten mit all ihren Versionen und transportiert Versionen zudem über das iCloud-Laufwerk und andere Barrieren hinweg. Außerdem identifiziert die App Dateien mit mehreren Versionen, listet Versionen mit Details auf, zeigt diese in Quick Look an und entfernt bzw. löscht ausgewählte Versionen aus der MacOS-Datenbank.