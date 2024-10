Sogni für macOS: Umfangreicher KI-Bildgenerator für Anfänger und Profis

Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen We&Robot bietet mit Sogni eine Desktop-Applikation für den Mac an, die als KI-Bildgenerator mit Anwendungen wie zum Beispiel DiffusionBee oder DrawThings verglichen werden kann, jedoch über deutlich mehr Konfigurationsoptionen verfügt und so auch im Thema fortgeschrittene Nutzer abholt.

Der Bildgenerator, der sowohl für den Mac als auch für Apples Mobilgeräte verfügbar ist, wurde erst vor wenigen Tagen auf Version 2.13 aktualisiert und ermöglicht es Nutzern, neue KI-Bilder und Grafiken auf ihren eigenen Geräten zu erstellen, ohne dabei Daten auf externe Server zu übertragen. Nach Angaben der Macher erfolgt die Bildgenerierung vollständig lokal auf den Endgeräten, was den Schutz der Privatsphäre gewährleisten soll.

Kostenfrei, ohne Registrierung und lokal

Sogni nutzt dabei vor allem Open-Source-Modelle wie Stable Diffusion, ein weit verbreitetes Modell zur Generierung von Bildern aus Textbeschreibungen. Nutzer können entweder auf vorinstallierte Modelle zurückgreifen oder eigene Modelle importieren. Das Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, mehrere Bilder aus einem einzelnen Prompt zu generieren und neue Grafiken auf Grundlage eigener Skizzen zu erstellen. Wer möchte, kann den standardmäßig eingeschalteten “Safe Content Filter” deaktivieren.

Zu den erweiterten Funktionen gehört auch ein ControlNet-Modul, das es Anwendern ermöglicht, die Posen und Gesichter von Menschen in ihren Kreationen präzise zu steuern. Diese Funktion basiert auf dem sogenannten “OpenPose”-Modell. Damit können Künstler und Designer exakte Bewegungen und Positionierungen innerhalb ihrer Bilder festlegen. Für Nutzer, die ihre Kreationen über den anfänglichen Rahmen hinaus erweitern möchten, bietet Sogni zudem eine “Canvas”-Funktion an, mit der generative Füllungen in jede Richtung und in beliebigen Seitenverhältnissen vorgenommen werden können.

Neben der Bildgenerierung ermöglicht Sogni auch die Erstellung von Animationen und Videos. Dabei erhalten Anwender die Möglichkeit, den Bildinhalt Bild für Bild zu steuern, um präzise Ergebnisse zu erzielen.

Die App ist kostenlos, erzwingt keine Registrierung und kommt (soweit wir dies beurteilen können) ohne sichtbaren Haken. Geld soll mit Anwendern verdient werden, die zusätzliche Rechenleistung benötigen. Für Nutzer, die auf schnellere Verarbeitung angewiesen sind, bietet das Unternehmen die Möglichkeit, auf die Rechenleistung einer verteilten Infrastruktur zuzugreifen. In der sogenannten „Swarm“-Community können Nutzer ihre nicht genutzte Rechenleistung mit der Gemeinschaft teilen und im Gegenzug digitale Token erhalten. Diese geteilte Rechenleistung soll nach Angaben des Unternehmens die Bildgenerierung um den Faktor 176 beschleunigen.