TP-Link Tapo P300: HomeKit-Steckdosenleiste jetzt unter 20 Euro

TP-Link hat den Preis für seine HomeKit-Steckdosenleiste Tapo P300 deutlich nach unten korrigiert. Der Hersteller selbst bietet das Zubehör jetzt für 29,90 Euro an und bei Amazon bekommt man die Mehrfachsteckdose momentan sogar schon für 19,27 Euro.

Vor zwei Jahren hat TP-Link die Tapo P300 als damals erste mit HomeKit kompatible Mehrfachsteckdose auf den Markt gebracht, die auch über einen USB-C-Ladeanschluss verfügt. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 48,90 Euro war das Modell aber auch ein ganzes Stück teuer als die zumeist für rund 40 Euro erhältlichen Geräte der Konkurrenz.

Unter 20 Euro, wie aktuell im Rahmen des Amazon-Angebots möglich, gab es soweit wir wissen bislang noch gar keine mit HomeKit kompatible Steckdosenleiste.

3 getrennt schaltbare Steckplätze

Die TP-Link Tapo P300 ist mit drei Schukosteckdosen ausgestattet, die sich per App oder Sprachassistent getrennt schalten lassen. Zudem lassen sich die drei großen Steckdosen über eine herkömmliche Taste auch von Hand ein- oder ausschalten. Kontrollleuchten an den drei Steckplätzen zeigen jeweils getrennt an, ob diese aktuell aktiviert oder ausgeschaltet sind. Die maximale Leistungsabgabe ist der Produktbeschreibung zufolge auf 2.400 Watt begrenzt.

Die USB-Anschlüsse der Tapo P300 sind dauerhaft mit Spannung belegt. Hier steht neben zwei USB-A-Ladeanschlüssen auch eine USB-C-Buchse zur Verfügung, die bis zu 18 Watt PD-Leistung liefert.

HomeKit-Einbindung über WLAN

Die Anbindung ans Heimnetz und damit auch die HomeKit-Integration erfolgt über 2,4 GHz WLAN. TP-Link gibt die Abmessungen der Steckdose mit 268 x 55 x 40 Millimeter an und betont, dass dank der knapp sechs Zentimeter Abstand zwischen den einzelnen Schuko-Steckplätzen ausreichend Platz für die Verwendung mit größeren Steckern oder Netzteilen vorhanden ist. Das fest verbundene Anschlusskabel ist anderthalb Meter lang. Für eine optionale Wandmontage stehen sich Langlochbohrungen auf der Rückseite zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die Steckdose horizontal oder vertikal an einer Wand befestigen lässt.