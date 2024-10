Kindle: Amazon stellt neues E-Reader-Portfolio vor

Der Onlinehändler Amazon hat sein neues Kindle-Portfolio vorgestellt. Klares Highlight ist das neue Kindle Colorsoft, Amazons erster E-Book-Reader mit Farbdisplay. Begleitet wird das Colorsoft, von einer überarbeiteten Version des Kindle Scribe sowie einem schnelleren Kindle Paperwhite. Zusätzlich wurden die Geräte im Sortiment um neue Funktionen erweitert, um das Lese- und Notizerlebnis zu verbessern sollen.

Kindle Colorsoft, Kindle Scribe, Kindle Paperwhite und das klassische Kindle

Neu vorgestellt wurde vier Kindle-Geräte. Das Kindle Paperwhite ist dabei sowohl in der regulären Ausführung mit 16 GB als auch in der so genannten Kindle Paperwhite Signature Edition mit 32 GB Speicher und alternativen Farben verfügbar.

Kindle Colorsoft ab 30. Oktober

Das mit Abstand interessanteste der neuen Modelle ist der Kindle Colorsoft, der als erstes Kindle-Produkt überhaupt Farben auf seinem Display anzeigt und damit in direkte Konkurrenz zu Produkten wie dem Boox GO oder dem Tolino Vision Color beziehungsweise Kobo Libra Colour tritt.

Nutzer können auf den Geräten farbige Buchcover, Bilder und Markierungen anzeigen, ohne auf die bekannten Kindle-Funktionen wie blendfreies Lesen und die langen Akkulaufzeiten verzichten zu müssen. Der Kindle Colorsoft ist wasserfest und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu acht Wochen.

Überarbeitetes Kindle Scribe

Amazon hat auch den Kindle Scribe überarbeitet, den großen E-Reader, der sich auch als digitales Notizbuch anbietet und in den vergangenen zwei Jahren kontinuierlich um neue Funktionen ergänzt wurde.

Der neue Kindle Scribe bietet Nutzern fortan die Möglichkeit, direkt in Bücher zu schreiben. Anmerkungen im Text werden dynamisch integriert, sodass sie auch bei Änderungen am Buchlayout erhalten bleiben. Optisch setzt das neue Scribe auf einen weißen Rahmen und ein Display mit papierähnliche Textur, die ein Schreibgefühl „wie auf Papier“ verspricht.

Schnelleres Paperwhite

Der neue Kindle Paperwhite, bislang stets die Kaufempfehlung für unentschlossene Anwender, die mit einem Kindle liebäugelten, setzt auf mehr Performance unter der Haube.

Das neue Modell soll schnellere Ladezeiten liefern und mit der klassenbesten Kontrastdarstellung im gesamten Kindle-Portfolio überzeugen. Das Umblättern der Seiten ist laut Amazon um 25 Prozent schneller als beim Vorgänger, das größere 7-Zoll-Display bietet mehr Platz zum Lesen.

Schlichtes Kindle auch in Matchagrün

Zusätzlich bietet Amazon ein besonders kompaktes Kindle-Modell mit 6-Zoll-Display an, das in der neuen Farbe Matchagrün erhältlich ist. Trotz der kleineren Größe verfügt das Gerät über einen hochauflösenden Bildschirm und eine lange Akkulaufzeit.