Diffusion Bee 2: Freier KI-Bildgenerator für macOS runderneuert

Darüber hinaus bietet Diffusion Bee 2 nun auch zahlreiche Zusatzfunktionen an auf die sich die KI-Algorithmen inzwischen verstehen. Dazu gehört etwa „Image to Image“, bei dem Bilder auf Grundlage eines Ausgangsbildes und einer zusätzlichen Beschreibung erstellt werden. Das so genannte „Inpainting“ bei dem ausgewählte Bildbereiche ersetzt bzw. eingefügt werden oder auch ein „Upscaler“, der kleine Grafiken in hochauflösende Bilder verwandelt.

So wurde nicht nur die Benutzeroberfläche der App komplett überarbeitet, auch macht es Diffusion Bee nun deutlich einfacher die Unterschiedlichen Kapazitäten der Bildgeneratoren zu nutzen. Klassiker hier ist nach wie vor das „Text to Image“-Konzept, das ein Bild auf Grundlage eurer Beschreibung generiert.

