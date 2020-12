Snip: Großes Update für den kostenfreien Text-Schnipsel-Manager

Text-Schnipsel-Manager wie die kostenlos erhältliche Mac-Anwendung Snip werden häufig mit Programmierern in Verbindung gebracht, und auch wenn diese die Code-Ablagen wohl am häufigsten nutzen dürften, eigenen sich Mac-Anwendungen zur Verwaltung kleiner Code- und Textbausteine durchaus auch für andere Anwendungszwecke.

Statt in diesen ausschließlich häufig genutzte Klassen und Funktionen zu sichern, die ihr in jedem zweiten Projekt benötigt und nicht immer neu schreiben wollt, lassen sich Apps wie Snip auch zur Ablage gut formulierter Textpassagen einsetzen.

Hier können brauchbare Textabschnitte, die ihr in eurem Schriftverkehr häufiger benötigt gespeichert werden oder oft benötigte Farbwerte sowie HTML-Bausteien von Webseiten und deren Inhalten zum späteren Zugriff abgelegt werden.

Auch für Texte und andere Inhalte

Kurz: Apps wie Snip sind sinnvoll für das Archivieren kleiner Texte, egal ob es sich dabei um Programmier-Code oder Textbausteine für die Zeugnisse der Grundschulklasse handelt.

Und Snip bietet ich für Einsteiger an, die bislang noch keinen Text-Schnipsel-Manager nutzen. Die erst im September gestartete App, liegt seit heute in Version 1.5 vor und kümmert sich mit dem Update nicht nur um die volle Big Sur-Kompatibilität, sondern feilt auch an ihrer Benutzeroberfläche.

Optionaler Abgleich mit GitHub

Diese ist nun mit einer Sidebar ausgestattet, bringt eine neue Text-Schnipsel-Übersicht mit und verfügt jetzt auch über eine Toolbar. Nach wie vor ist Snip in der Lage sich mit eine vorhandenen GitHub-Konto abzugleichen und sichert eure Schnipsel dort auf Wunsch als Gists. Verzeichnisse lassen sich verschachteln und Fehler bei der Schlagwort-Vergabe wurden aus der Welt geräumt.

Snip ist solide, komplett kostenlos und eine sehenswerte Alternative zu Quiver, SnippetsLab und den zahlreichen IDEs, die entsprechende Funktionen bereits ab Werk integrieren.