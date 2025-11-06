SleepBar: Komfortable Schlaftimer-Einstellungen für den Mac

Die Mac-Anwendung SleepBar will Anwender dabei unterstützen, den Ruhemodus ihres Computers einfach und exakt zu steuern. Das lässt sich zwar auch auf anderen Wegen erledigen, der Entwickler möchte dafür jedoch eine besonders einfache Lösung bereitstellen. SleepBar richtet sich vor allem an Nutzer, die ihren Computer regelmäßig in Verbindung mit bestimmten Zeitvorgaben in den Ruhezustand befördern.

Voreinstellungen und flexible Timer

Zunächst einmal bietet SleepBar mehrere vordefinierte Zeitspannen an. Der Timer für den Ruhezustand kann damit schnell auf 15, 30, 60 oder 120 Minuten gesetzt werden. Alternativ dazu lässt sich auch eine beliebige Dauer für den Countdown einstellen, wobei Stunden und Minuten getrennt gewählt werden können. Als weitere Option kann man anstatt eines Timers einen festen Zeitpunkt festlegen, an dem der Mac in den Ruhezustand wechseln soll.

Grundsätzlich kann man für all die genannten Einstellungen bestimmen, ob nach Ablauf des Timers das gesamte System oder lediglich der Bildschirm des Computers in den Ruhezustand wechseln soll. Kurz vor dem jeweiligen Zeitpunkt erscheint eine Warnmeldung, die eine Verlängerung oder das Abbrechen der Aktion ermöglicht.

Nach Testphase 4,20 Dollar als Einmalkauf

SleepBar setzt mindestens macOS 14 voraus und kann sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden. Danach lässt sich die Software durch einen Einmalkauf in Höhe von 4,20 Dollar freischalten. Die Lizenz gilt für bis zu drei Macs und enthält alle zukünftigen Updates für die Anwendung.

Die Funktionen von SleepBar gehen in die Richtung von bekannten Mac-Anwendungen wie Amphetamine, Caffeine oder NeverNap. Bei diesen Apps liegt der Fokus darauf, den Mac für eine vorgegebene Zeit am Einschlafen zu hindern, um beispielsweise im Hintergrund laufende Downloads und Prozesse nicht zu beenden. Mit SleepBar lässt sich dies ebenfalls realisieren, allerdings gibt man hier umgekehrt eine feste Zeit für das Eintreten des Ruhezustands vor.