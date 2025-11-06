Gemini als technische Basis
Google-Support für Siri soll 1 Milliarde Dollar pro Jahr kosten
Bereits am Wochenende wurden konkretere Hinweise dahingehend laut, dass Apple bei der angekündigten Verbesserung von Siri auf die Unterstützung von externen Partnern angewiesen ist und die Wahl hierfür auf Google gefallen ist. Jetzt fördert das Magazin Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen konkrete Details diesbezüglich zutage.
Offenbar wird Apple jährlich rund eine Milliarde US-Dollar für den Zugang zu einem leistungsfähigen Gemini-KI-Modell von Google zahlen. Das System mit 1,2 Billionen Parametern soll künftig zentrale Funktionen der bereits im Sommer 2024 von Apple angekündigten Siri steuern.
Apple-Werbevideo für die neuen Siri-Funktionen
Apple wollte die neue Version von Siri ursprünglich bereits vor einem Jahr als Bestandteil seiner bislang eher mageren, unter dem Label „Apple Intelligence“ vermarkteten KI-Funktionen veröffentlichen. Damals wurde vor allem damit geworben, dass die neue Version von Siri stärker auf persönliche Nutzerdaten sowie Inhalte auf dem Bildschirm zugreifen kann, um Anfragen gezielter zu beantworten. Das diesbezüglich veröffentlichte Werbevideo sowie weitere Referenzen auf diese Versprechen sind mittlerweile von der Apple-Webseite verschwunden.
Nun soll es Google richten. Nach einer längeren Evaluierung verschiedener Anbieter habe sich Apple für deren Gemini-KI entschieden. Zuvor seien auch Modelle von OpenAI und Anthropic geprüft worden. Ein entsprechender Vertrag werde derzeit finalisiert.
Langfristig eigene KI-Modelle geplant
Google werde allerdings keinen Zugriff auf die Infrastruktur von Apple erhalten. Das Modell soll auf Apples eigenen Private-Cloud-Servern laufen und auch nur spezielle Funktionen von Siri übernehmen. Andere Bestandteile sollen weiterhin auf Anwendungen von Apple basieren. Google werde dabei ausschließlich als technischer Zulieferer im Hintergrund auftreten. Auch die Integration eines Gemini-Chatbots in Siri sei derzeit nicht geplant.
Grundsätzlich sei der Einsatz von Gemini nur als Zwischenlösung geplant, bis Apple eigene Systeme in vergleichbarer Größenordnung entwickelt habe. Apple arbeite parallel an einem eigenen KI-Modell mit rund einer Billion Parametern, das im kommenden Jahr für Endnutzeranwendungen bereitstehen könnte. Ziel sei es, mittelfristig ohne externe KI-Technologie auszukommen.
Apples Siri-Ankündigung auf der WWDC 2024
