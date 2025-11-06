Mehrfachladegerät mit 8 USB-Anschlüssen im Angebot

USB-Anschlüsse benötigt man keineswegs nur, um sein iPhone oder iPad zu laden. Besonders im Umfeld von Arbeitsplätzen sammelt sich mittlerweile allerhand Zubehör wie Hubs, Lautsprecher oder Computerleuchten an, die entweder USB-A oder USB-C als Stromversorgung voraussetzen.

Auf der Suche nach einer kompakten und mit in ausreichender Zahl vorhandenen Anschlüssen ausgestatteten Stromversorgung sind wir beim ISDT MASS2 gelandet. Das Gerät ersetzt hier eine Steckdosenleiste mit mehreren Standard-Netzteilen und arbeitet zu unserer absoluten Zufriedenheit. Von Lesern sind wir nun auf eine für 33,99 Euro und damit günstigere No-Name-Alternative hingewiesen worden, die zwar nur fünf USB-C-Anschlüsse, dafür aber drei statt zwei Anschlüsse für USB-A bereithält.

Die Gesamtleistung liegt hier mit 300 Watt sogar höher als die des von uns ausprobierten Geräts von ISDT. Der Produktbeschreibung zufolge erfolgt die Wärmeableitung dabei rein passiv, die Ausgangsleistung der einzelnen Anschlüsse wird bei zu starker Belastung wohl automatisch entsprechend reduziert. Die maximale Ausgangsleistung des ersten und leistungsfähigsten USB-C-Anschlusses liegt bei 100 Watt. Über die anderen USB-C-Buchsen werden dann allerdings nur einmal bis zu 35 Watt und beim Rest maximal 25 Watt abgegeben. Die drei USB-A-Anschlüsse liefern laut Hersteller jeder bis zu 30 Watt Leistung.

Im Gegensatz zum MASS2 von ISDT handelt es sich bei dieser günstigeren Variante um ein klassisches Multiladegerät, das allerdings nicht nur auf die App-Anbindung und das integrierte Display mit seinen Zusatzfunktionen verzichtet, sondern bis auf den ersten Anschluss durchgehend weniger Leistung über USB-C abgibt. Wenn das kein Ausschlusskriterium ist, kommt man mit dem aktuellen Preis von 33,99 Euro ein ganzes Stück günstiger weg. Das MASS2 kostet knapp 50 Euro, gefällt uns aber weiterhin nicht nur vom Funktionsumfang, sondern auch optisch besser.