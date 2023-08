Mac-App „Amphetamine“: Version 5.3 vorab als TestFlight-Beta verfügbar

Gute Nachrichten für Nutzer der Mac-Anwendung Amphetamine. Nachdem es über die letzten zwei Jahre hinweg relativ ruhig um die App gewesen ist, steht nun das Update auf Version 5.3 in den Startlöchern.

„Amphetamine“ kümmert sich um die Kontrolle des „Schlafverhaltens“ eures Mac. Ihr könnt damit verbunden nicht nur allgemein festlegen, dass der Rechner dauerhaft oder für eine bestimme Zeit nicht in den Ruhezustand abtauchen soll, sondern diese Funktion auch mit detaillierten Vorgaben verbinden. So kann man „Amphetamine“ beispielsweise anweisen, den Mac wach zu halten, solange ein aktiver Download noch läuft oder eine bestimmte App in Verwendung ist.

Ergänzend lassen sich die entsprechenden Vorgaben auch auf Ereignisse wie das Ausschalten des Monitors oder das Aktivieren des Bildschirmschoners anwenden. Zudem bietet „Amphetamine“ die Möglichkeit, das automatisierte Wachhalten des Mac mit bestimmten Ereignissen zu verknüpfen, etwa wenn ein externer Monitor angeschlossen, ein Gerät mit dem Mac verbunden oder der Mac gerade geladen wird. Man kann die Funktion von „Amphetamine“ sogar auf die Verbindung mit einer bestimmten IP-Adresse limitieren.

Version 5.3 vorab als Beta-Test

Mit der kommenden Version 5.3 will der Entwickler der App Optimierungen für Apples aktuelle M2-Prozessoren integrieren und die Möglichkeit ergänzen, alle Apple-Notebooks auch dann wachzuhalten, wenn der Deckel des MacBook geschlossen und kein Netzteil verbunden ist.

Die offizielle Freigabe der neuen Programmversion sollte in wenigen Tagen erfolgen. Wer nicht warten will, kann „Amphetamine“ in Version 5.3 bereits jetzt im Rahmen der vom Entwickler angebotenen TestFlight-Beta nutzen.

„Amphetamine“ lässt sich ansonsten kostenlos im Mac App Store laden und verwenden. Der dahinterstehende Entwickler William Gustafson betreut die App in seiner Freizeit, was auch die teils längeren Pausen zwischen den einzelnen Versionen erklärt. „Amphetamine“ dürfte weiterhin die leistungsfähigste Anwendung in dieser Kategorie sein.