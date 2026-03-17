simplebanking: Kontostand direkt in der Mac-Menüleiste

Eine neue macOS-Anwendung will den Zugriff auf Kontoinformationen vereinfachen. Die App „simplebanking“ zeigt den aktuellen Kontostand direkt in der Menüleiste an und verzichtet bewusst auf klassische Banking-Funktionen wie Überweisungen oder Kartenverwaltung.

Stattdessen konzentriert sich die Anwendung darauf, Finanzdaten übersichtlich darzustellen.

Fokus auf Anzeige statt Interaktion

Im Unterschied zu etablierten Banking-Apps, die auf Transaktionen ausgelegt sind, beschränkt sich simplebanking auf den lesenden Zugriff. Über die in der EU regulierte Open-Banking-Schnittstelle werden Kontodaten von verschiedenen Banken abgerufen. Unterstützt werden unter anderem Sparkassen, Volksbanken und Direktbanken wie N26.

Die Anwendung greift ausschließlich auf Kontoinformationen zu und kann keine Überweisungen auslösen. Die Verbindung erfolgt verschlüsselt, die Zugangsdaten verbleiben bei der jeweiligen Bank. Der Quellcode ist öffentlich einsehbar, was zusätzliche Transparenz schaffen soll.

Nach der Einrichtung zeigt die App den Kontostand direkt in der Menüleiste an. Optional kann dieser ausgeblendet werden. Ein Klick öffnet eine Übersicht mit Buchungen, die automatisch kategorisiert und durchsuchbar sind.

Für Mac-Nutzer, die aktuell Probleme mit dem Kontoabruf in MoneyMoney haben, könnte die Anwendung eine kurzfristige Alternative darstellen. Während MoneyMoney weiterhin auf klassische Banking-Funktionen setzt, konzentriert sich simplebanking auf die schnelle Anzeige von Kontoständen und Umsätzen.

Zusätzliche Auswertungen und neue Funktionen

Neben der reinen Anzeige ergänzt simplebanking die Kontodaten um verschiedene Auswertungen. Eine Kalenderansicht markiert tägliche Ausgaben farblich und macht Ausgabemuster sichtbar. Wiederkehrende Abbuchungen werden erkannt und mit Hinweisen zur Kündigung versehen.

Eine farblich codierte Anzeige bewertet den Kontostand anhand definierter Schwellenwerte. Ergänzend gibt es eine Übersicht, die Einnahmen, Sparrate und finanzielle Stabilität zusammenfasst. Ziel ist es, Nutzer ohne komplexe Tabellen schnell über ihre finanzielle Situation zu informieren.

Mit der jüngsten Aktualisierung wurde unter anderem eine erweiterte Umsatzliste eingeführt, die zusätzliche Details wie Zahlungsarten und Händlerlogos anzeigt. Neue Einträge können automatisch nachgeladen werden. Auch die Einrichtung wurde angepasst, etwa durch eine verbesserte Banksuche und klarere Hinweise bei der Zwei-Faktor-Freigabe.

Der Download der in Siegen entwickelten App wartet hier auf euch.