Kunden müssen vorerst auf Updates verzichten

MoneyMoney ohne Aktualisierungen: Mehrere Bankzugänge betroffen
Bei der Mac-Banking-Software MoneyMoney kommt es derzeit zu Einschränkungen bei der Kontenabfrage. Hintergrund sind Änderungen auf Seiten mehrerer Banken, die Anpassungen innerhalb der Anwendung erforderlich machen würden. Entsprechende Updates können aktuell jedoch nicht bereitgestellt werden.

Aus Support-Mitteilungen an Kunden geht hervor, dass unter anderem die Hanseatic Bank nach einer Umstellung des Verschlüsselungsverfahrens, die frühere Barclays Kreditkarte nach dem Wechsel zur easybank sowie die Varengold Bank nach ihrer Umfirmierung zur Ascory Bank nicht mehr wie gewohnt abgefragt werden können.

Auch bei Trade Republic treten im Zusammenhang mit Kontoauszügen Probleme auf. Ursache sind technische Änderungen an den jeweiligen Bankwebseiten oder Servern. Damit MoneyMoney weiterhin automatisiert Umsätze und Kontostände abrufen kann, müssen sogenannte Scraper angepasst werden. Diese Module übertragen die Daten aus dem Onlinebanking in die App.

Nach Angaben des Supports ist eine zeitnahe Aktualisierung derzeit nicht möglich. Als Grund wird eine langfristige Erkrankung des Gründers und Hauptentwicklers genannt. Eine verlässliche Einschätzung, wann wieder reguläre Updates erscheinen können, gebe es aktuell nicht. Kunden werden darauf vorbereitet, dass sie auf automatische Aktualisierungen vorerst verzichten müssen. Anpassungen an geänderte Bankwebseiten können bis auf Weiteres nicht vorgenommen werden.

Unsere Anfrage vom 10. Februar blieb unbeantwortet. In den vorliegenden Support-Antworten heißt es, betroffene Nutzer würden informiert, sobald es neue Entwicklungen oder eine Lösung gebe.

Übergangslösungen mit manuellen Importen

Als Zwischenlösung empfiehlt der Anbieter, Umsätze manuell zu importieren. Viele Banken ermöglichen den Export als CSV-Datei, die anschließend in MoneyMoney eingelesen werden kann. Alternativ lassen sich sogenannte Offline-Konten anlegen, um Buchungen unabhängig vom Onlineabruf fortzuführen. Bei Trade Republic wird geraten, den automatischen Abruf der Kontoauszüge zu deaktivieren und Dokumente manuell zuzuweisen.

In der Community mischen sich Verständnis und Sorge um die weitere Entwicklung der etablierten macOS-Anwendung. Wir wünschen dem Entwickler eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, dass MoneyMoney bald wieder wie gewohnt gepflegt werden kann.

02. März 2026 um 16:55 Uhr von Nicolas


  • Ich würde die Software glatt nochmal zahlen damit der Abruf wieder geht, MoneyMoney ist wirklich top!

  • Da kann ich nur: „Gute Besserung“ wünschen. Der Entwickler antwortet normalerweise sehr zeitnah!

  • MoneyMoney kann nichts dafür wenn die Banken umstellen. Das ist wie bei Viren und Virenscanner oder Hase und Fuchs. Ich hatte auch mal das Problem und das Problem wurde innerhalb von 3 Tagen erledigt.

  • Gute Besserung an den Entwickler dieser Top-App.
    Neben dem Kontoauszug bei Trade Republic geht seit heute auch die Depotabfrage (Kurse/Stand) nicht mehr. Da merkt man erstmal, wie schlecht die TR-App und z.B. der Zugriff auf die entsprechenden Dokumente ist…

  • Ich hatte Angeboten bei der Anpassung zu unterstützen weil ich schon extensions erstellt habe aber leider auch keine Antwort mehr bekommen

  • bei Zero wird nach dem Abruf mit Money Money das Depot auf „Null“ gesetzt

  • Vielleicht langfristig zu einem Open Source Projekt umstellen?
    Oder andere Lizenzbedingung?
    Ich würde auch ab und an mal eine kleine Spende abtreten. Persönlich schon ewig in Benutzung. Wird Zeit für eine „gib mir einen Kaffee aus“ Funktion.

