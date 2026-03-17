Neu von Aqara: Kamera-Hub G350 und Türklingel-Kamera G400

Der Smart-Home-Anbieter Aqara erweitert sein Angebot für die Heimüberwachung um zwei neue Geräte. Der Kamera-Hub G350 und die kabelgebundene Türklingel-Kamera G400 sollen sich nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren und unterschiedliche Plattformen miteinander verbinden.

Beide Neuvorstellungen sind ab sofort bei amazon.de erhältlich.

Kamera-Hub G350: Überwachung und Steuerzentrale

Der Kamera-Hub G350 übernimmt mehrere Funktionen in einem Gerät. Neben der Rolle als Innenraumkamera fungiert er auch als zentrale Steuerung für Smart-Home-Komponenten. Er unterstützt den branchenübergreifenden Smart-Home-Standard Matter und damit auch die Integration in Apple Home. Zusätzlich arbeitet er als Zigbee-Hub und kann entsprechende Geräte in ein gemeinsames System einbinden.

Für die Bildaufnahme setzt Aqara auf zwei Kameras. Eine Weitwinkelkamera mit 4K-Auflösung wird durch ein Teleobjektiv ergänzt. Ein motorisierter Schwenk- und Neigemechanismus sorgt dafür, dass der gesamte Raum erfasst werden kann. Ein kombinierter Zoom erlaubt es, Details näher heranzuholen.

Die Analyse der Aufnahmen erfolgt teilweise direkt auf dem Gerät. So können Bewegungen, Personen oder Geräusche erkannt werden, ohne dass zwingend eine Internetverbindung erforderlich ist. Ergänzend stehen Cloud-Funktionen zur Verfügung. Für den Schutz der Privatsphäre bietet der Hersteller unter anderem verschlüsselte Speicherung sowie eine mechanische Abdeckung der Linse.

Der Kamera-Hub G350 ist ab sofort erhältlich und wird zum Preis von rund 139 Euro angeboten.

Türklingel-Kamera G400: Außenüberwachung

Die G400 ist als fest installierte Video-Türklingel konzipiert. Sie kann über Netzwerkkabel oder vorhandene Klingelleitungen betrieben werden und bietet damit eine dauerhafte Stromversorgung. Neben der kabelgebundenen Verbindung unterstützt sie auch WLAN.

Die Kamera liefert eine Auflösung von 2K und deckt mit ihrem breiten Sichtfeld den Eingangsbereich vollständig ab. Durch das gewählte Bildformat lassen sich sowohl Personen als auch abgelegte Pakete erfassen.

Auch bei der G400 setzt Aqara auf eine Kombination aus lokaler und cloudbasierter Analyse. Grundlegende Erkennung von Bewegungen und Personen erfolgt direkt auf dem Gerät. Erweiterte Funktionen wie die Identifikation von Paketen oder Fahrzeugen werden über zusätzliche Dienste ergänzt.

Die Integration in bestehende Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings ist auch hier möglich. Zudem kann die Kamera in lokale Videosysteme eingebunden werden. Die Türklingel-Kamera G400 ist ebenfalls ab sofort verfügbar und kostet rund 99 Euro.