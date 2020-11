MacBook Pro M1: Modelle mit 8GB und 16GB RAM im Kräftemessen

Abgesehen von ihren Namen, der leicht unterschiedlichen Bauform und dem im MacBook Pro verbauten Lüfter, unterscheiden sich Apples neue M1-Modelle fast überhaupt nicht voneinander. Dass das neue MacBook Air und das 13-Zoll MacBook Pro auf weitgehend identische Innereien setzen, lassen auch die Arbeitsspeicher-Beschränkungen erkennen.





Beide Modelle sind in der Basis-Konfiguration lediglich mit 8GB Speicher ausgestattet und lassen sich maximal auf 16GB erweitern. Ein Hardware-Upgrade, das sowohl beim neuen MacBook Air als auch beim neuen 13-Zoll MacBook Pro mit jeweils 224 Euro zu Buche schlägt.

Doch wie macht sich die Aufrüstung des Arbeitsspeichers im Alltagseinsatz der neuen, tragbaren Macs mit Apple-Prozessoren bemerkbar? Eine Frage, die der YouTube-Kanal „Max Tech“ in seinem, neuesten Video zu beantworten versucht. Der 20-Minuten Clip mit der Überschrift „8GB vs 16GB M1 MacBook Pro – How much RAM do you NEED?!“ ist etwas langwierig, kommt aber spätestens beim Test-Export einer einminütigen 8K-Videosequenz zum Punkt.

8K-Video-Export in 5 statt 13 Minuten

Während das 16GB-Modell diese in guten 5 Minuten ausspuckt, benötigt das 8GB-Modell mit mehr als 13 Minuten fast doppelt so lange. Ebenfalls interessant: Das 16GB-Modell des 13-Zoll MacBook Pro mit Apples M1-Prozessor legt dabei eine nahezu identische Performance an den Tag, wie Apples aktuelles 16-Zoll MacBook Pro mit 32GB und Intels i9 Prozessor.

Der Punkt, den das Video ganz anschaulich nach Hause transportiert: Wer ohnehin gewillt ist einen der neuen M1-Rechner zu ordern, sollte definitiv nicht beim Arbeitsspeicher sparen, sondern die zusätzlichen 224 Euro ebenfalls investieren und direkt das 16GB-Modell bestellen. Nicht zuletzt, da ein nachtägliches Aufrüsten in Eigenregie leider nicht möglich ist.