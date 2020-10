ShowyEdge 4.0: Aktive Mac-Tastatur-Sprache direkt im Blick

Die rundum kostenfreie Applikation ShowyEdge ist ein Nischen-Download für Mac-Anwender, die auf ihrer Tastatur zweisprachig unterwegs sind. Die Mini-App färbt die oberen Pixel der Mac-Menüleiste farbig ein – etwa Schwarz-Rot-Gold bei aktivem, deutschsprachigem Tastatur-Layout – um so darüber zu informieren mit welcher Ländereinstellung eure Tastatur gerade belegt ist.

Klingt vielleicht etwas kompliziert, ist aber durchaus hilfreich und schnell erklärt: Vorausgesetzt ihr habt die Eingabesprachen Deutsch und Dänisch in Systemeinstellungen > Tastatur > Eingabequellen konfiguriert, nutzt jedoch häufig Vollbild-Apps oder habt euch schlicht dagegen entschieden, die korrespondierenden Länderflaggen in der Menüleiste anzeigen zu lassen. Dann könnt ihr auf ShowyEdge setzten.

Die Freeware-App zeigt einen nur wenige Pixel hohen Farbbalken (mit bis zu drei frei konfigurierbaren Farben) an der obersten Bildschirmkante über der Mac-Menüleiste an, der euch auf einen Blick darüber informiert, welche Ländereinstellungen gerade aktiv sind.

Ö=Ö in Schwarz-Rot-Gold, Ö=Æ in Rot-Weiß-Rot

Schreibt das Ö ein Ö, sind die deutschen Tastatur-Einstellungen aktiv und ShowyEdge zeigt seinen Farbbalken in Schwarz-Rot-Gold an. Ist hingegen die Dänische Tastatur aktiv schreibt das Ö ein Æ, über der Menüleiste liegt nun ein Farbbalken in Rot-Weiß-Rot.

Die kürzlich veröffentlichte Version 4.0 ist beurkundet, für den Dunkelmodus optimiert und unterstützt sowohl Intel-Macs als auch die kommenden Macs mit Apple-Prozessoren. Allerdings wird fortan mindestens macOS 10.15 zum Einsatz des hilfreichen Schreibwerkzeuges vorausgesetzt,.

ShowyEdge kommt aus guten Händen: Der japanische Entwickler zeichnet auch für den ebenfalls frisch aktualisierten Tastatur-Konfigurator Karabiner verantwortlich, dessen jüngste Aktualisierung wir erst gestern besprochen haben.