HomeKit-Nachttischlampe: Meross startet mehrfarbiges LED-Modell

Der auf HomeKit-Accessoires spezialisierte Zubehör-Anbieter Meross hat eine neue Nachttischlampe mit HomeKit-Kompatibilität vorgestellt, die zur Markteinführung für 35 Euro mit einem zusätzlichen 15%-Gutschein auf der Produktseite angeboten wird.

Die Neuveröffentlichung konkurriert direkt mit der Yeelight Bedside Lamp der Xiaomi-Tochter Mijia, die wir hier vorgestellt haben. Neben der obligatorischen Siri-Unterstützung, die alle HomeKit-Accessoires mitbringen, lässt sich die neue Nachttischlampe auch über die Sprachassistenz-Systeme von Amazon und Google steuern, was allerdings eine Ersteinrichtung über die offizielle Meross-Applikation voraussetzt.

Die Nachttischlampe ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, das sich um die Verbindung mit dem Heimnetzwerk kümmert, wie fast alle Geräte dieser Klasse jedoch nur 2,4GHz-Netzwerke Unterstützt und keine Verbindung zu reinen 5GHz-WLAN-Netzen aufbauen kann.

Mehrfarbige Nachttischlampe mit WLAN

Ansonsten versorgt euch die Nachttischlampe auf Wunsch mit warmen, kaltweißen oder auch mehrfarbigen Licht, dass mit Lichtfarben von 2700-6500 Kelvin strahlt. Die neue Nachttischlampe misst 16,7cm x 12cm x 12cm und wiegt überschaubare 350 Gramm.

Auf der Produktseite der frisch gestarteten HomeKit-Nachttischlampe klassifiziert Hersteller Meross die Lampe als dimmbar, unklar ist aktuell jedoch ob dies auch über die Hardware-Tasten am Gerät, so wie beim konkurrierenden Xiaomi-Modell möglich ist. Der kleine Bruder der HomeKit-Lampe, das Meross Ambient Light, gestattet lediglich das Durchschalten vorausgewählter Presets über die Tasten am Gerät.

Im Paketinhalt der HomeKit-Nachttischlampe befinden sich neben der Lampe selbst ein USB-Kabel, das Benutzerhandbuch und ein USB-Netzteil. Zur Einrichtung wird ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 13 vorausgesetzt.

