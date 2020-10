„Letter To You“: Apple TV+ teasert neuen Dokumentarfilm

Eine Woche nachdem angekündigt hat, die Musik-Dokumentation „The World’s A Little Blurry“ über den rapiden Erfolg der unglaublich populären Musik-Newcomerin Billie Eilish am 21. Februar und damit gleichzeitig zum geplanten Kinostart zu veröffentlichten, steht nun die nächste Musik-Dokumentation in den Startlöchern.

Diese wird diesmal allerdings nicht zur Kino-Premiere, sondern zur geplanten Alben-Veröffentlichung auf Apple TV+ erscheinen und mit Bruce Springsteen einen Künstler ins Rampenlicht rücken, der 53 Jahre älter als Billie Eilish ist und erst Ende September seinen 71. Geburtstag feierte.

Die Dokumentation „Bruce Springsteen’s Letter To You“ wird am 23. Oktober 2020 erscheinen und das Release des gleichnamigen Albums „Letter To You“ flankieren. Inhaltlich soll der Dokumentarfilm einen Blick hinter die Kulissen des Künstlers werfen und nicht nur Aufnahmen aus dem privaten Studio Springsteens bieten, sondern auch nie zuvor gesehenes Archivmaterial und tieferen Einblick in Springsteens Arbeit an seinem jüngsten Album.

Unterm Strich scheint die Dokumentation in Spielfilmlänge die CD-Produktion begleitet zu haben und verspricht zeigt Springsteen in Aktion bei der Live-Aufnahme von „Letter To You“. Insgesamt sollen 10 Tracks des neuen Albums in voller Länge mitgeschnitten worden sein.

„Letter To You“ ist das erste Studioalbum von Bruce Springsteen, das live aufgenommen wurde. Die Musik kommt dabei von Springsteens E Street Band, die ihm bereits 1984 bei „Born In The U.S.A.“ begleitete.

Apple verspricht einen persönlichen Dokumentation. Während des gesamten Films werde Springsteen seine Gedanken und Gefühle teilen, und die neuen Songs von „Letter To You“ in den Kontext seines bisherigen Schaffens stellen.

Auf Apple Music vormerken

Solltet ihr Interesse an der neuen Platte haben, könnt ihr „Letter to You“ auf Apple Music hier vorab in eure Sammlung aufnehmen und erhalte eine Benachrichtigung, sobald das Album offiziell vorgestellt wurde.