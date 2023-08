Schweizer Urteil: Apple erhält Markenrecht auf alle Äpfel

Kann Apple den Markenschutz auf nahezu alle Abbildung naturgetreuer Apfel-Darstellungen für sich beanspruchen? Eine Frage, die das Schweizer Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in St. Gallen jetzt mit „Ja“ beantwortet hat.

Apple-Bildmarke beim WIPO

Dem Urteil mit dem Aktenzeichen B-4493/2022 (PDF-Download) war eine Beschwerde Apples gegen das Institut für Geistiges Eigentum vorausgegangen, über die ifun.de bereits im Juni berichtete.

Schweizer Obstverband: Apple will das Markenrecht auf alle Äpfel

Lasst euch kurz reinholen: Innerhalb der Europäischen Union und in zahlreichen weiteren Regionen weltweit, darunter in China, in Japan und in der Türkei, genießt Apple den Markenschutz auf die Abbildung eines klassischen Apfels. Dieser Schutz erstreckt sich zwar nicht auf jedes Foto eines Apfels, wohl aber auf solche Abbildungen, die in die Klasse 9 der so genannten Nizza-Klassifikationen fallen.

Die Nizza-Klassifikation beschreiben Waren und Dienstleistungen, für die sich Marken eintragen und schützen lassen. Zu Klasse 9 gehören unter anderem „Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten“ sowie Computer, Software und Speichermedien. Wer in diesem Kontext die Abbildung eines Apfels nutzt, der muss mit Post von Apples Anwälten rechnen.

In der Schweiz bislang ohne Eintrag

Auch in der Schweiz wollte Apple das Markenrecht auf den Apfel, wurde vom zuständigen Institut für geistiges Eigentum (IGE) jedoch zurückgewiesen. Ein Entscheid gegen den Apple erfolgreich Rechtsmittel eingelegt hat.

So hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt geurteilt, dass das IGE den Schutz der Bildmarke für die genannten Waren gewähren muss. Weder sei am Markt ein so genanntes Freihaltebedürfnis auszumachen, noch seit die Apfelgrafik typisch für die geschützten Warengruppen.

Gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts kann das IGE noch bis zum 6. September Beschwerde einlegen.

Im Vorfeld des Urteils hatte sich unter anderem der Schweizer Obstverband gegen den Schutz der Bildmarke ausgesprochen. Da Apple jetzt nicht nur Schutz auf den angebissenen Apfel des Unternehmenslogos genießt, sondern auch auf nahezu alle Abbildungen echter Äpfel, wenn diese in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 kombiniert werden.