Modern CSV 2: Eine native Mac-App nur für CSV-Dateien

Wer für $29 die Privat-Lizenz für Modern CSV 2 erwirbt hat darüber hinaus Zugriff auf erweiterte Werkzeuge wie eine Join/Split-Funktion, die Konvertierung von Datenformaten, kann Dateisystem-Kommando nutzen und die Case-Schreibweise beeinflussen. Die $49 teure Business-Lizenz bietet zusätzliche Statistik-Funktionen (Sum, Mean, Standard Deviation, Median, Min, Max, Quintiles etc.) eine Spalten und eine Einzelwert-Analyse.

Programmierer, Wissenschaftler und Statistiker haben häufig mit Daten im CSV-Format zu tun. Dabei handelt es sich um reine Textdateien, in denen Werte zeilenbasiert und von Sonderzeichen getrennt gesichert werden. Klassisches Beispiel ist die Trennung der Werte mit einem Komma. Daher auch der Name CSV , der die englische Bezeichnung „comma-separated values“ abkürzt.

