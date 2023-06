Schweizer Obstverband: Apple will das Markenrecht auf alle Äpfel

Seit über 100 Jahren repräsentiert der Schweizer Obstverband die Interessen der mehr als 8000 Züchter im Land. Entsprechend irritiert zeigt sich der Interessenverband über Apples Bestrebungen, einen Markenschutz auf nahezu alle Apfeldarstellungen für sich zu beanspruchen.

Apple-Bildmarke beim WIPO

„naturgetreue Abbildung eines Apfels“

Also nicht nur auf den stilisierten, angebissenen Apfel im Unternehmenslogo, sondern auch auf alle Abbildungen echter Äpfel, wenn diese im Zusammenhang mit den von Apple beanspruchten Schutzklassen auftauchen.

Jimmy Mariéthoz, Direktor des Schweizer Obstverbands, gibt sich im Gespräch mit dem Technologie-Magazin WIRED nachvollziehbar irritiert über Apples aggressives Vorgehen, das in zahlreichen Jurisdiktionen bereits erfolgreich verlaufen ist.

Um sich ein Bild davon zu machen, in welchen Ländern ein stinknormaler Apfel nicht mehr als Marke genutzt werden darf, wenn dieser im Zusammenhang mit kleinen Elektrogeräten abgebildet wird, reicht ein Abstecher in das Archiv der World Intellectual Property Organization (WIPO).

In China, innerhalb der Europäischen Union, in Japan und auch in der Türkei, genießt Apple bereits den Markenschutz auf einen klassischen Apfel, wenn dieser in Klasse 9 der so genannten Nizza-Klassifikation fällt.

Zu den Waren in Klasse 9, dies lässt sich unter anderem beim deutschen Patent- und Markenamt einsehen, zählen:

Wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechengeräte; Computer und Computerperipheriegeräte; Taucheranzüge, Tauchermasken, Ohrstöpsel für Taucher, Nasenklemmen für Taucher und Schwimmer, Taucherhandschuhe, Atemgeräte zum Tauchen; Feuerlöschgeräte

Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht

Um sich auch in der Schweiz entsprechende Markenschutzrechte zu sichern, beschreitet Apple dort seit 2017 die vorgesehenen Wege. Im April hat der US-Konzern jetzt ein Verfahren (PDF-Download) beim Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in St. Gallen angestoßen.

Dort geht Apple nun gegen die Ansicht des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vor, dass der Meinung war, die „naturgetreue Abbildung eines Apfels“ gehöre zum Gemeingut.

Der Schweizer Obstverband sorgt sich vor den Auswirkungen, sollte Apple hier letztlich erfolgreich sein. Potenziell wäre dann jede visuelle Darstellung eines Apfels mit Bezug zu Technologien oder Medien ein Fall für die Gerichte.

