GrandPerspective: Kostenfreier Klassiker mit komplett neuer Logik

Zudem behält GrandPerspective die hierarchische Verzeichnisstruktur bei und zeigt die Dateien entsprechend in ihren Verzeichnissen an. So lassen sich auf einen Blick Speicherplatzfresser identifizieren und vergessene Videos, überholte Backups oder veraltete Projekt-Dateien mit wenigen Klicks entsorgen.

Noch in diesem September wird die Mac-Anwendung GrandPerspective 18 Jahre alt. Ein stattliches Alter, das man dem Festplatten-Werkzeug definitiv nicht an seiner Versionsnummer ansieht. Diese gibt sich sehr zurückhaltend und ist jetzt auf Ausgabe 3.2 geklettert.

Insert

You are going to send email to