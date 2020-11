Scenecuts: HomeKit-Szenen in der Mac-Menüleiste aktivieren

Nick Haywards Open-Source-Anwendung Scenecuts, eine in Apples Swift-Programmiersprache geschriebene Menüleisten-App für das Aktivieren von ausgewählten HomeKit-Szenen lässt sich nun auch aus dem Mac App Store laden und so auch langfristig automatisch auf dem aktuellen Start halten.

Komplett kostenlos, einfach konfigurierbar

Das Menüleisten-Werkzeug listet alle in eurem HomeKit-Setup angelegten Szenen und bietet euch an diese in einem rutsch oder einzeln ausgewählt für den schnellen Zugriff in der Mac-Menüleiste abzulegen. Hier lassen sich die Szenen dann sowohl per Mausklick einschalten als auch über zugewiesene Tastatur-Kurzbefehle ansprechen und auslösen.

Ihr könnt selbst festlegen ob euch das Scenecuts-Symbol in der Menüleiste ausreicht, oder für ausgewählte Szenen zusätzliche Icons eingeblendet werden sollen.

Angenehmes Zusatz-Feature: Damit ihr auch bei vielen Szenen nicht den Überblick verliert, gestattet euch Scenecuts das setzen von frei auswählbaren Icons. Die App nutzt dafür Apples umfangreichen SFSymbols-Katalog, der für jeden Anlass das richtige Symbol bieten sollte.

Tastatur-Kurzbefehle und eigene Icons

Scenecuts bietet damit einen Funktionsumfang an der mit Homie vergleichbar ist, sich im Gegensatz zu dem erst kürzlich auf ifun.de vorgestellten Konkurrenten aber gänzlich ohne Bezahlung nutzen lässt und auch Funktionen wie Tastatur-Kurzbefehle nicht hinter überraschenden Bezahlschranken versteckt.

Natürlich lassen sich die HomeKit-Szenen auch über Apples Vorinstallierte Home-App auf dem Mac aufrufen – dieser fehlt jedoch die Möglichkeit zum Setzen von Kurzbefehlen und Menüleisten-Symbolen.

Scenecuts ist nur 1,5MB klein, setzt macOS Big Sur zum Einsatz voraus und zeigt euch seinen kompletten Quellcode bei Interesse auf dem Code-Portal GitHub.com im Profil des Entwicklers Nick Hayward.