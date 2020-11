Verhinderung von Zwangsarbeit: Apples Lobbyisten intervenieren

Der Gesetzesentwurf H.R.6210, den der US-Kongress bereit im September verabschiedete trägt den bezeichnenden Titel „Gesetz zur Verhinderung von Uigurischer Zwangsarbeit“ und soll eine klare Botschaft nach China senden: die Menschenrechtsverstöße gegen die Uiguren im Land sind nicht folgenlos.

Apple has too much power. It's shameful that Apple would abuse that power by interfering in a bill to help stop forced labor in China. The Senate should resist pressure by giant companies to water it down. https://t.co/UInnf3pdus

— Elizabeth Warren (@SenWarren) November 21, 2020