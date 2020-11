Homie: HomeKit-App für die Mac-Menüleiste setzt auf Jahresabo

Die frisch in den Mac App Store gestartete Desktop-Anwendung Homie liefert nach, was Apples offizielle Home-App auf dem Mac bislang vermissen lässt: Eine Icon zum Schnellzugriff in der Menüleiste, Automationen und Tastaturkürzel – allerdings nur in Abo-Form.

Grundsätzlich lässt sich der neue Download der in Leinfelden ansässigen Frogg GmbH kostenlos aus dem Mac App Store laden und starten, verzichtet in der regulären Ausgabe jedoch auf einen Großteil der möglichen Funktionen und bietet lediglich sein Menüleisten-Symbol an, mit dessen Hilfe ihr schnell auf ausgewählte Szenen in allen bereits konfigurierten HomeKit-Wohnungen zugreifen könnt.

Um die angebotenen Zusatzfunktionen zu nutzen, müsst ihr euch allerdings für die jährliche Abbuchung von 5,49 Euro entscheiden, die Favoriten, Automationen und Tastatur-Kurzbefehle freischaltet.

Hier lassen sich wichtige Szenen dann direkt im ersten Level des Menüleisten-Icons unterbringen und so einstellen, dass diese auf Tastendruck aktiviert werden können.

Die angebotenen Automationen erlauben es HomeKit-Szenen zu aktivieren, wenn externe Monitore mit dem eigenen Rechner verbunden werden, dieser gerade aus dem Standby-Betrieb erwacht oder in den Ruhezustand übergeht.

Zudem bietet die Homie-Anwendung (ebenfalls nur in der Pro-Variante mit laufendem Abo) die Möglichkeit an die Temperatur-Anzeigen ausgewählter Sensoren in der Mac-Menüleiste zu verankern.

Homie setzt zur Installation macOS 11 Big Sur voraus und bietet noch viel Spielraum nach oben. So fehlt der App sowohl eine Einzelgeräte-Steuerung als auch ein schneller Status-Überblick. In der App Store-Beschreibung notiert Entwickler Frederik Riedel im Anschluss an die Erklärung der Tastaturkurzbefehle entsprechend treffend: „That‘s basically it – a quick & simple app.“