ScanSnap iX1300: Kompakter Dokumentenscanner im Anmarsch

Die beliebte Familie der von Fujitsu angebotenen ScanSnap-Dokumentenscanner verzeichnet einen Neuzugang: Den ScanSnap iX1300 . Aktuell bereits in Japan angekündigt – wir rechnen noch im Herbst mit der Markteinführung in Europa – setzt das neue Modell auf eine ausgesprochen kompakte Bauform und benötigt auf dem Schreibtisch seiner Nutzer nicht mehr freie Fläche als ein liegendes DIN-A-4-Blatt.

Insert

You are going to send email to