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Automatische Sortierung geplant

Safari 27 soll Tabs künftig automatisch per KI sortieren
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Apple arbeitet offenbar an einer neuen Funktion für Safari, die geöffnete Browser-Tabs automatisch thematisch gruppieren kann. Das geht aus einem Bericht von Mark Gurman bei Bloomberg hervor. Demnach soll Safari 27 künstliche Intelligenz nutzen, um zusammengehörige Webseiten eigenständig in Gruppen einzuordnen.

Macbook Neo Tabs

Ob sich dadurch das Durcheinander auf manchen Rechnern reduziert?

Die Funktion analysiert offenbar Titel und Inhalte geöffneter Seiten, um passende Kategorien zu erkennen. Nutzer müssten Tabs dadurch nicht mehr selbst sortieren oder manuell neuen Gruppen zuweisen. Auch neue Tabs könnten automatisch bestehenden Gruppen zugeordnet werden.

Ausbau der bestehenden Tabgruppen

Tabgruppen hatte Apple bereits 2021 mit Safari 15 eingeführt. Die Funktion erlaubt das dauerhafte Speichern und Synchronisieren zusammengehöriger Tabs zwischen Mac, iPhone und iPad. Wir hatten anschließend mehrfach über Probleme und Verbesserungen berichtet, etwa über den schnelleren Wechsel per Tastenkürzel, Fehlverhalten beim Öffnen von Links und die mit macOS 12.4 nachgereichten Korrekturen an den Tabgruppen.

Zuletzt war das Thema vor allem bei Drittanbieter-Werkzeugen präsent. Die Safari-Erweiterung Tabstract will offene Tabs strukturieren und wurde später mit Apple-Intelligence-Funktionen sowie einer erweiterten Tabverwaltung für Vielnutzer ausgebaut.

Apple Safari

Schon jetzt werden Tabgruppen über Geräte hinweg synchronisiert.

KI-Funktionen wohl direkt im Browser integriert

Noch ist unklar, ob die neue Gruppierungsfunktion Teil von Apple Intelligence wird oder unabhängig davon arbeitet. Bloomberg zufolge deutet der aktuelle Entwicklungsstand darauf hin, dass die Analyse lokal auf dem Gerät erfolgen könnte. Eine offizielle Vorstellung durch Apple wird bereits in den kommenden Wochen erwartet.

Da Safari üblicherweise gemeinsam mit neuen Versionen von macOS erscheint, könnte Apple die Funktion im Rahmen der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen. Für Nutzer mit dauerhaft vielen geöffneten Tabs wäre die automatische Sortierung vor allem dann hilfreich, wenn sie zuverlässig arbeitet und bestehende Arbeitsabläufe nicht ungefragt verändert. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.
11. Mai 2026 um 14:28 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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