Dua Lipa verklagt Samsung auf 15 Millionen Dollar

Dua Lipa geht juristisch gegen Samsung vor. Die Sängerin wirft dem Konzern vor, ihr Gesicht ohne Zustimmung und ohne Vergütung für die Vermarktung von Fernsehern genutzt zu haben. Nach Angaben von Engadget fordert die Klage 15 Millionen Dollar Schadensersatz. Zuerst hatte Variety über den Fall berichtet.

Konkret geht es um eine Abbildung auf Kartonverpackungen von Samsung-Fernsehern, die im vergangenen Jahr verwendet worden sein soll. Lipa habe davon im Juni 2025 erfahren und Samsung mehrfach aufgefordert, die Nutzung ihres Bildes zu beenden. Laut Klageschrift seien die entsprechenden Produkte dennoch weiter verkauft worden.

Samsung soll mit Sänger Duo Lisa für Smart TVs geworben haben.

Vorwurf der unerlaubten Werbenutzung

Die Anwälte der Musikerin werfen Samsung unter anderem Urheberrechts- und Markenrechtsverletzungen sowie eine unerlaubte kommerzielle Verwertung ihrer Person vor. Durch die Platzierung des Fotos auf der Verpackung entstehe der Eindruck, Lipa unterstütze oder bewerbe das Produkt. Eine entsprechende Vereinbarung habe es jedoch nicht gegeben.

Nach Darstellung der Klägerseite soll Samsung durch die Nutzung des Bildes wirtschaftlich profitiert haben. In der Klage werden dem Bericht zufolge auch Beiträge auf X angeführt, in denen Nutzer den Kauf eines Fernsehers mit der Abbildung der Sängerin in Verbindung gebracht hätten.

Foto soll aus eigenem Bestand stammen

Zusätzlich macht Lipa geltend, die Rechte an dem verwendeten Foto zu besitzen. Die Aufnahme soll 2024 backstage beim Austin City Limits Festival entstanden sein. Damit geht es in dem Verfahren nicht nur um das Recht am eigenen Bild, sondern auch um die Frage, ob Samsung ein urheberrechtlich geschütztes Foto ohne Lizenz genutzt hat.

Samsung hat sich dem Engadget-Bericht zufolge zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert. Für den Konzern ist es nicht die erste Auseinandersetzung rund um seine Fernseher: In Texas läuft seit Ende 2025 eine Klage wegen angeblicher Werbe- und Trackingpraktiken auf Smart-TVs.