Audioverschiebungen bei Stereo und Multiroom
HomePod: Wiedergabeprobleme durch gemeinsames Netzteil?
Apple-Kunden, die zwei HomePod-mini-Modelle als Stereopaar verwenden, berichten seit geraumer Zeit immer wieder über Probleme mit der Synchronität der Audiowiedergabe. Dabei verschieben sich der linke und der rechte Kanal nach längerer Laufzeit deutlich hörbar gegeneinander. Teilweise tritt das Verhalten auch bei einzelnen Lautsprechern auf, die in Multiroom-Konfigurationen für die parallele Musikwiedergabe in mehreren Räumen verwendet werden.
„Ein Leser schildert nun einen möglichen Lösungsansatz, bei dem die Stromversorgung der Geräte im Fokus steht. Möglicherweise können betroffene Nutzer auf diese Weise für Abhilfe sorgen. Euer Feedback in den Kommentaren ist willkommen.
Separate Stromversorgung empfohlen
Dem Bericht zufolge treten die Probleme insbesondere dann auf, wenn beide in einem Stereopaar zusammengefasste HomePod-Lautsprecher über ein gemeinsames USB-Netzteil mit mehreren Anschlüssen betrieben werden. Dabei scheint bereits ein einzelnes betroffenes Lautsprecherpaar auszureichen, um auch größere Multiroom-Konfigurationen negativ zu beeinflussen. Zunächst werde die Verschiebung meist nur im jeweiligen Raum hörbar. Mit zunehmender Laufzeit könne sich das Verhalten jedoch auf weitere Lautsprechergruppen ausweiten.
In solch einem Fall ist es einen Versuch wert, jeden HomePod mini mit einem eigenen Netzteil zu betreiben. Eine herkömmliche Mehrfachsteckdose sollte dabei kein Problem darstellen, es sei lediglich darauf zu achten, dass jeder Lautsprecher über ein separates USB-Netzteil versorgt wird.
HomePods beeinflussen sich gegenseitig
Der technische Hintergrund für diese Lösung klingt zumindest nachvollziehbar. Moderne Netzteile passen ihre Leistungsabgabe dynamisch an. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig auf dieselbe Stromversorgung zugreifen, beeinflussen sich deren Lastwechsel gegenseitig. Dadurch können minimale zeitliche Schwankungen in der internen Signalverarbeitung entstehen
Das zuvor schon als mögliche Lösung empfohlene Deaktivieren von Lossless Audio und Dolby Atmos kann für Besserung sorgen, weil dadurch die Systemlast reduziert wird. Der Einsatz von getrennten Netzteilen sollte dagegen dauerhaft wirken und zudem nicht mit Funktionseinschränkungen verbunden sein.
Kann ich nicht bestätigen. Hab die Probleme auch und meine HomePods werden jeweils über ein eignes Netzteil versorgt.
Ein Stereopaar an einem gemeinsamen USB Netzteil! Ab der Stelle bin ich raus! Verstehe ich nicht!
Bedeutet das, das das Stereopaar direkt nebeneinander steht? Macht für mich keinen Sinn! Aber ärgerlich allemal!
Dass mit 2s
@Flux – Nur weil zwei Boxen über ein gemeinsames Netzteil mit Strom versorgt werden, heißt das nicht sofort, dass sie direkt nebeneinander stehen. Es gibt auch kompatible USB-C Kabel mit PD in Längen von bis zu 5m.
Naja, wenn man sowieso eine Strom Verlängerungsleitung für den zweiten Lautsprecher benötigen würde, dann kann man auch ein verlängertes USB benutzen über ein einziges Netzteil
Ich glaube du hast noch ein Ausrufezeichen vergessen.
Danke für die Erklärung . Während des lesen stellte ich mir genau diese frage.
Bei immer mehr elektrischen Geräten in diesem Bereich schein Spannung ein großer Faktor zu sein .
Laut letztem Absatz:
Wie wäre es wenn man ein Netzteil mit ein wenig mehr Bums nimmt?
Von dem verwendeten und benötigtem Netzteil steht da nichts.
Ich habe das Problem auch immer wieder mit großen Homepods und die stecken alle direkt in separaten Steckdosen…
Die großen Homepods bekommen ihren Strom direkt aus der Steckdose, jedenfalls mal meine und beide sogar aus einer, keine Probleme.
Kann ja eigentlich auch nicht sein, da ist ja kein Netzteil zwischen.
Lustiger Zeitpunkt für die Meldung. Jeff Gerling hat erst vor zwei Tagen ein Video veröffentlicht, in dem er analysiert wie die Verbindung funktioniert und wieso diese so problemlos ist.
Und bei mir hat sich gerade der zweite große HomePod aus der 1. Generation dauerhaft verabschiedet. Einfach tot das Teil. Ich habe jetzt also ein schlecht funktionierendes Stereopaar weniger. Beide haben Strom aus unterschiedlichen Steckdosen bekommen, so wie alle anderen auch. Zwischenzeitlich tritt das Problem allerdings gerade wieder nicht auf, ich glaube, hier liegt es immer an der Software oder an Apple, denn warum funktioniert es gelegentlich, ein anderes Mal dann aber wieder nicht?