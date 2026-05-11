Apple-Kunden, die zwei HomePod-mini-Modelle als Stereopaar verwenden, berichten seit geraumer Zeit immer wieder über Probleme mit der Synchronität der Audiowiedergabe. Dabei verschieben sich der linke und der rechte Kanal nach längerer Laufzeit deutlich hörbar gegeneinander. Teilweise tritt das Verhalten auch bei einzelnen Lautsprechern auf, die in Multiroom-Konfigurationen für die parallele Musikwiedergabe in mehreren Räumen verwendet werden.

„Ein Leser schildert nun einen möglichen Lösungsansatz, bei dem die Stromversorgung der Geräte im Fokus steht. Möglicherweise können betroffene Nutzer auf diese Weise für Abhilfe sorgen. Euer Feedback in den Kommentaren ist willkommen.

Separate Stromversorgung empfohlen

Dem Bericht zufolge treten die Probleme insbesondere dann auf, wenn beide in einem Stereopaar zusammengefasste HomePod-Lautsprecher über ein gemeinsames USB-Netzteil mit mehreren Anschlüssen betrieben werden. Dabei scheint bereits ein einzelnes betroffenes Lautsprecherpaar auszureichen, um auch größere Multiroom-Konfigurationen negativ zu beeinflussen. Zunächst werde die Verschiebung meist nur im jeweiligen Raum hörbar. Mit zunehmender Laufzeit könne sich das Verhalten jedoch auf weitere Lautsprechergruppen ausweiten.

In solch einem Fall ist es einen Versuch wert, jeden HomePod mini mit einem eigenen Netzteil zu betreiben. Eine herkömmliche Mehrfachsteckdose sollte dabei kein Problem darstellen, es sei lediglich darauf zu achten, dass jeder Lautsprecher über ein separates USB-Netzteil versorgt wird.

HomePods beeinflussen sich gegenseitig

Der technische Hintergrund für diese Lösung klingt zumindest nachvollziehbar. Moderne Netzteile passen ihre Leistungsabgabe dynamisch an. Wenn mehrere Geräte gleichzeitig auf dieselbe Stromversorgung zugreifen, beeinflussen sich deren Lastwechsel gegenseitig. Dadurch können minimale zeitliche Schwankungen in der internen Signalverarbeitung entstehen

Das zuvor schon als mögliche Lösung empfohlene Deaktivieren von Lossless Audio und Dolby Atmos kann für Besserung sorgen, weil dadurch die Systemlast reduziert wird. Der Einsatz von getrennten Netzteilen sollte dagegen dauerhaft wirken und zudem nicht mit Funktionseinschränkungen verbunden sein.