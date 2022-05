Safari-Tabgruppen mit macOS 12.4 endlich fehlerfrei

Der Fehler scheint in Zusammenhang mit der Synchronisierung von Safari-Inhalten über iCloud zu stehen, zumindest konnte es für Abhilfe sorgen, wenn man diese Option in den Systemeinstellungen des Mac deaktiviert hat. Falls ihr diesen Lösungsweg gewählt habt, könnt ihr den Safari-Sync jetzt wieder aktivieren. Bislang zumindest hat es den Anschein, als lasse sich der Apple-Browser bei aktiver iCloud-Synchronisierung auch im Zusammenspiel mit Tab-Gruppen endlich performant und zuverlässig nutzen.

Was in der Theorie prima klingt, wurde Mac-Besitzern beim täglichen Arbeiten bislang jedoch durch massive Fehlern vermiest. Hat man innerhalb einer Safari-Tabgruppe auf einen Link geklickt, so ist die Anzeige nach einem kurzen Laden der Zielseite häufig wieder zur Ursprungsseite zurückgesprungen und ein zweiter Klick auf den Link war nötigt. Teils wurde man hier sogar in einen völlig anderen Tab katapultiert.

