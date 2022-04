Safari-Tabgruppen nerven mit Fehlverhalten beim Link-Aufruf

Das Fehlverhalten lässt sich nicht direkt reproduzieren, tritt jedoch in regelmäßiger Häufigkeit auf und ist abhängig von der jeweiligen Webseite mal mehr und mal weniger störend. Entsprechende Fehlerberichte finden sich auch auf Reddit und in den Apple-Supportforen .

Klickt man auf einen Link auf einer in einer Safari-Tabgruppe enthaltenen Webseite, so kommt es immer mal wieder dazu, dass der Link nicht geöffnet, sondern stattdessen lediglich die noch aktuelle Seite erneut geladen wird. Beim zweiten Versuch verhält sich die Seite in der Regel dann korrekt.

