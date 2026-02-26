Tabstract 3.0 erweitert Safari-Tabverwaltung für Vielnutzer

Die Safari-Erweiterung Tabstract erhält mit Version 3.0 ein umfangreiches Update. Nachdem die Anwendung im vergangenen Jahr zunächst als einfaches Werkzeug zum Sichern und Wiederherstellen von Tabs gestartet war und später um Funktionen mit Apple Intelligence ergänzt wurde, richtet sich die neue Ausgabe gezielt an Nutzer mit sehr großen Tab-Sammlungen.

Der Entwickler Paul Maiorana baut damit die bislang eher schlanke Sitzungsverwaltung zu einem Werkzeug mit erweiterten Organisations- und Automatisierungsoptionen aus.

Erweiterter Modus mit Sortierung und Filtern

Kern der neuen Version ist ein optionaler erweiterter Modus. Aktiviert man diesen, zeigt Tabstract alle gespeicherten Tabs in einer vollflächigen Übersicht an, die an eine Dateiverwaltung erinnert. Einträge lassen sich nach Titel, Domain oder Speicherdatum sortieren. Zusätzlich können Nutzer ihre gesamte Sammlung durchsuchen oder nach Kriterien wie Zeitraum, Herkunftsseite oder Farbmarkierung filtern.

Ergänzt wird dies durch regelbasierte Filter. Ähnlich wie bei E-Mail-Anwendungen können Bedingungen definiert werden, etwa wenn eine Domain einen bestimmten Begriff enthält oder ein Titel ein Schlüsselwort aufweist. Passende Tabs werden dann automatisch gruppiert. Mehrere Bedingungen lassen sich kombinieren. Auch reguläre Ausdrücke werden unterstützt, was eine sehr präzise Auswahl ermöglicht. Neue Tabs werden bei aktiven Filtern automatisch einsortiert.

Routinen und Gruppenfunktionen

Mit sogenannten Routinen führt Tabstract eine zeitgesteuerte Funktion ein. Gespeicherte Tab-Gruppen können zu festgelegten Zeiten automatisch geöffnet werden. Denkbar ist etwa das morgendliche Laden bestimmter Nachrichtenseiten oder wöchentlicher Projektübersichten. Alternativ lassen sich diese Gruppen manuell starten.

Neu ist außerdem die Option, Tabstract selbst als angehefteten Tab in Safari zu fixieren, sodass die Übersicht auch nach einem Neustart des Browsers erhalten bleibt. Technisch erfolgt dies über eine interne Lösung, da Safari keine offizielle Schnittstelle für dieses Verhalten anbietet.

Die bereits eingeführten KI-Funktionen zur automatischen Benennung und Kategorisierung von Tab Gruppen stehen nun in allen Regionen zur Verfügung, in denen Apple Intelligence freigeschaltet ist. Tabstract bleibt weiterhin kostenlos im Mac App Store erhältlich.