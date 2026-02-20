Rosetta-Ende: Native Versionen von ScanSnap und EagleFiler angekündigt

Apple macht ab macOS 26.4 deutlich darauf aufmerksam, wenn eine auf dem Mac genutzte Anwendung noch nicht für Apple-Prozessoren optimiert ist. Sobald das Übersetzungswerkzeug Rosetta aktiv wird, sehen Nutzer einen entsprechenden Hinweis. Dies erhöht den Druck auf Entwickler und wir dürfen darauf hoffen, dass auch die letzten regelmäßig von uns genutzten Programme, die noch nicht für Apple-Chips optimiert sind, bald als native und entsprechend geschmeidige Version vorliegen.

Native ScanSnap-Version schon im März

Ein Beispiel ist die Scanner-Software der Ricoh-Tochter PFU. Die Dokumenten-Scanner aus der ScanSnap-Reihe zählen definitiv zu den besten Produkten in diesem Bereich. Die zugehörigen Software-Produkte darf man mittlerweile jedoch als schrecklich antiquiert bezeichnen. Die Programme sind langsam und wirken auch von der Benutzerführung nicht im Geringsten zeitgemäß. Bei der umständlichen Installation von Updates fühlt man sich um Jahre in die Vergangenheit versetzt.

Dies soll sich bereits in Kürze ändern. Die in Japan ansässigen Entwickler der ScanSnap-Anwendungen haben auf der Plattform X.com mitgeteilt, dass sie an einer für Apple-Prozessoren optimierten Version von ScanSnap Home arbeiten und die neue Anwendung bereits Anfang März veröffentlichen wollen. Die neue App soll alle ScanSnap-Modelle unterstützen.

EagleFiler-Entwickler arbeitet ebenfalls an Update

Hoffnung haben wir in diesem Zusammenhang auch darauf, dass der Entwickler der von uns genutzten und an sich sehr empfehlenswerten Dateiverwaltung EagleFiler endlich in die Gänge kommt. Auch diese Anwendung ist immer noch nicht für Apple-Prozessoren optimiert und könnte sich sicher flotter und besser integriert zeigen.

Konkrete Ansagen stehen hier allerdings noch aus. Der Entwickler hat bislang lediglich verlauten lassen, dass bereits an der Optimierung von EagleFiler für Apple-Prozessoren gearbeitet wird und man die neue Version lange bevor Apple die Rosetta-Unterstützung tatsächlich beendet veröffentlichen werde.

Rosetta bleibt bis Ende 2027 verfügbar

Apple gibt Entwicklern und Nutzern diesbezüglich in der Tat deutlich mehr Vorlauf, als die in macOS 26.4 integrierten Warnungen vermuten lassen. Anwendungen, die Rosetta benötigen, sollen sich noch bis macOS 28, also voraussichtlich bis zum Herbst 2027 verwenden lassen.