ifun.de — Apple News seit 2001. 45 758 Artikel

Angebot für Betroffene kostenlos

Verbraucherzentrale startet Sammelklage gegen 1N Telecom
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat eine Sammelklage gegen die 1N Telecom GmbH eingereicht. Anlass sind mehr als 15.000 Beschwerden, die zwischen Januar 2023 und Juni 2025 bei den Verbraucherzentralen zu dem Anbieter eingegangen sind. Nach Auffassung des Verbands hat der Anbieter in zahlreichen Fällen Forderungen gestellt, für die es keine rechtliche Grundlage gibt. Die Verbraucherschützer wollen daraus resultierende Ansprüche nun gerichtlich überprüfen lassen und bereits gezahlte Beträge zurückholen.

Wir haben bereits 2024 über den Sachverhalt berichtet. Der in Bonn ansässige Telekommunikationsanbieter 1N Telecom hatte Verbraucher angeschrieben und ihnen einen 24-Monatsvertrag über Festnetz und DSL angeboten. Das Schreiben wurde offenbar von vielen Empfängern so interpretiert, dass es sich dabei um eine Anpassung ihrer Vertragskonditionen bei der Telekom handelt. Die Betroffenen hätten erst nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist erkannt, dass sie einen neuen Vertrag mit einem anderen Unternehmen eingegangen sind. Besonders häufig seien ältere Menschen betroffen gewesen.

Bild

Bild: Verbraucherzentrale NRW

Forderungen nach Kündigung

Wenn Betroffene anschließend die Mitnahme ihrer bisherigen Telefonnummer verhindert haben, habe 1N Telecom den Vertrag gekündigt und dennoch einen Betrag von knapp 420 Euro verlangt. Diese Forderungen seien häufig über Inkassounternehmen eingetrieben worden.

Offenbar wurden damals nur Vertragskunden der Telekom angeschrieben. Die Herkunft des genutzten Adressbestands war nicht bekannt. Die Verbraucherschützer hatten Betroffene zunächst beim Umgang mit den Forderungen von 1N Telecom unterstützt und begleitend die jetzt eingereichte Sammelklage vorbereitet.

Ins Klageregister eintragen

Verbraucher, die betroffen sind, können sich jetzt kostenfrei in ein Klageregister eintragen lassen und sich so dem Verfahren anschließen. Im besten Fall gelingt es den Verbraucherschützern, eine Rückerstattung der aus ihrer Sicht unberechtigten Forderungen zu erreichen.
20. Feb. 2026 um 07:38 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.758 weitere hätten wir noch.
    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Gab es letzte Woche auch einen Bericht zu bei „Achtung Abzocke“

  • Tut mir grundsätzlich Leid für ältere Menschen, jedoch frage ich mich nach eine Rechtsgrundlage der Klage…
    Dummheit schützt im Alter auch nicht vor Strafe

    • Du scheinst die bisherigen Artikel zu dem Thema wohl nicht gelesen zu haben. Da ging es auch um die Ignoranz des Unternehmens während der 14-tägigen Frist, und darum, dass das Unternehmen übel täuscht.

      • Sehe ich genauso wie Du!

      • Ja 20% „auch“ und der Rest Dummheit. So wie die Weinlieferung die ich für meine Schwiegermutter angenommen habe. Sie hatte „nur“ ein Informationsblatt auf dem Weinfest unterschrieben…..6 Kisten Spätburgunder

  • Mir ist es unerklärlich wieso dieses „Unternehmen“ überhaupt noch existieren kann/darf. Ich habe noch niemals von 1N eine vernünftige Mitteilung gelesen. Geschweige denn dass da einer regulär „gewollt“ seinen Anschluss hat.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45758 Artikel in den vergangenen 8886 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven