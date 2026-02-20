Verbraucherzentrale startet Sammelklage gegen 1N Telecom

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat eine Sammelklage gegen die 1N Telecom GmbH eingereicht. Anlass sind mehr als 15.000 Beschwerden, die zwischen Januar 2023 und Juni 2025 bei den Verbraucherzentralen zu dem Anbieter eingegangen sind. Nach Auffassung des Verbands hat der Anbieter in zahlreichen Fällen Forderungen gestellt, für die es keine rechtliche Grundlage gibt. Die Verbraucherschützer wollen daraus resultierende Ansprüche nun gerichtlich überprüfen lassen und bereits gezahlte Beträge zurückholen.

Wir haben bereits 2024 über den Sachverhalt berichtet. Der in Bonn ansässige Telekommunikationsanbieter 1N Telecom hatte Verbraucher angeschrieben und ihnen einen 24-Monatsvertrag über Festnetz und DSL angeboten. Das Schreiben wurde offenbar von vielen Empfängern so interpretiert, dass es sich dabei um eine Anpassung ihrer Vertragskonditionen bei der Telekom handelt. Die Betroffenen hätten erst nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist erkannt, dass sie einen neuen Vertrag mit einem anderen Unternehmen eingegangen sind. Besonders häufig seien ältere Menschen betroffen gewesen.

Bild: Verbraucherzentrale NRW

Forderungen nach Kündigung

Wenn Betroffene anschließend die Mitnahme ihrer bisherigen Telefonnummer verhindert haben, habe 1N Telecom den Vertrag gekündigt und dennoch einen Betrag von knapp 420 Euro verlangt. Diese Forderungen seien häufig über Inkassounternehmen eingetrieben worden.

Offenbar wurden damals nur Vertragskunden der Telekom angeschrieben. Die Herkunft des genutzten Adressbestands war nicht bekannt. Die Verbraucherschützer hatten Betroffene zunächst beim Umgang mit den Forderungen von 1N Telecom unterstützt und begleitend die jetzt eingereichte Sammelklage vorbereitet.

Ins Klageregister eintragen

Verbraucher, die betroffen sind, können sich jetzt kostenfrei in ein Klageregister eintragen lassen und sich so dem Verfahren anschließen. Im besten Fall gelingt es den Verbraucherschützern, eine Rückerstattung der aus ihrer Sicht unberechtigten Forderungen zu erreichen.