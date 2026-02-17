Intel-Abschied: macOS 26.4 warnt fortan bei Rosetta-Nutzung

Mit der ersten Beta von macOS 26.4 Tahoe setzt Apple einen weiteren deutlichen Hinweis auf das absehbare Ende der Intel-Unterstützung auf dem Mac. Die Vorabversion richtet sich zwar in erster Linie an Entwickler, enthält erstmals jedoch auch sichtbare Hinweise für Anwender, die weiterhin Intel-basierte Applikationen nutzen.

Damit konkretisiert sich ein Übergang, den Apple bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.

Hinweise bei Rosetta-Nutzung ab macOS 26.4

macOS 26 Tahoe ist die letzte Systemversion, die Intel-Macs noch vollständig unterstützt. Parallel dazu endet perspektivisch auch die Nutzung von Rosetta, einer Übersetzungsschicht, die es Macs mit Apple-Prozessoren erlaubt, Programme auszuführen, die ursprünglich für Intel-Prozessoren entwickelt wurden. Rosetta übersetzt dabei den Programmcode beim Start oder während der Ausführung, sodass ältere Anwendungen ohne Anpassung weiter genutzt werden können.

Ab macOS 26.4 weist das System Nutzer beim Start solcher Programme darauf hin, dass diese künftig nicht mehr kompatibel sein werden. Die Hinweise erscheinen bewusst frühzeitig, um Anwender und Entwickler auf bestehende Abhängigkeiten aufmerksam zu machen. Während der Beta-Phase werden diese Meldungen häufiger eingeblendet, damit mögliche Probleme rechtzeitig erkannt und adressiert werden können.

Abschied von Übergangstechnologien rückt näher

Apple hatte bereits auf der WWDC-Entwicklerkonferenz 2025 angekündigt, dass macOS 26 Tahoe die letzte Version mit vollständiger Unterstützung für Intel-Hardware ist. In der Folge verliert auch Rosetta seine Funktion, da es ausschließlich als Übergangslösung für den Prozessorwechsel gedacht war. Nach aktuellem Stand endet die Unterstützung für Rosetta nach macOS 27 vollständig.

Insgesamt macht macOS 26.4 damit deutlich, dass der Wechsel zu vollständig nativen Apps für Apple-Prozessoren in die letzte Phase eintritt und Intel-Anwendungen auf dem Mac mittelfristig keine Rolle mehr spielen werden.