Intel-Macs werden angezählt
Intel-Abschied: macOS 26.4 warnt fortan bei Rosetta-Nutzung
Mit der ersten Beta von macOS 26.4 Tahoe setzt Apple einen weiteren deutlichen Hinweis auf das absehbare Ende der Intel-Unterstützung auf dem Mac. Die Vorabversion richtet sich zwar in erster Linie an Entwickler, enthält erstmals jedoch auch sichtbare Hinweise für Anwender, die weiterhin Intel-basierte Applikationen nutzen.
macOS 26.4 warnt bei bei Rosetta-Nutzung
Damit konkretisiert sich ein Übergang, den Apple bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte.
Hinweise bei Rosetta-Nutzung ab macOS 26.4
macOS 26 Tahoe ist die letzte Systemversion, die Intel-Macs noch vollständig unterstützt. Parallel dazu endet perspektivisch auch die Nutzung von Rosetta, einer Übersetzungsschicht, die es Macs mit Apple-Prozessoren erlaubt, Programme auszuführen, die ursprünglich für Intel-Prozessoren entwickelt wurden. Rosetta übersetzt dabei den Programmcode beim Start oder während der Ausführung, sodass ältere Anwendungen ohne Anpassung weiter genutzt werden können.
Ab macOS 26.4 weist das System Nutzer beim Start solcher Programme darauf hin, dass diese künftig nicht mehr kompatibel sein werden. Die Hinweise erscheinen bewusst frühzeitig, um Anwender und Entwickler auf bestehende Abhängigkeiten aufmerksam zu machen. Während der Beta-Phase werden diese Meldungen häufiger eingeblendet, damit mögliche Probleme rechtzeitig erkannt und adressiert werden können.
Abschied von Übergangstechnologien rückt näher
Apple hatte bereits auf der WWDC-Entwicklerkonferenz 2025 angekündigt, dass macOS 26 Tahoe die letzte Version mit vollständiger Unterstützung für Intel-Hardware ist. In der Folge verliert auch Rosetta seine Funktion, da es ausschließlich als Übergangslösung für den Prozessorwechsel gedacht war. Nach aktuellem Stand endet die Unterstützung für Rosetta nach macOS 27 vollständig.
Go64 hilft beim Aufspüren von veralteten Intel-Applikationen
Insgesamt macht macOS 26.4 damit deutlich, dass der Wechsel zu vollständig nativen Apps für Apple-Prozessoren in die letzte Phase eintritt und Intel-Anwendungen auf dem Mac mittelfristig keine Rolle mehr spielen werden.
Wird spannend, wie da manche Entwickler mit umgehen. Es scheint da ja noch noch einige, durchaus gepflegte, Tools zu geben, die noch Intel-Code ausliefern. Mal sehen, ob der finale Arschtritt da reicht das Thema endlich anzugehen…
…. wie wirkt sich das Ganze den (später) auf mein MacBook Air mit Intelprozessor aus? Bekomme ich dann kleine Updates sowohl Betriebssystem als auch Apps nicht mehr? Oder wie ist das dann zu verstehen?
Danke für die Erläuterung.
Du bekommst keine neue Major OS Version mehr und Updates für dein aktuelles OS auch nur bis zum definierten Support Ende
Nur noch Sicherheitsupdates. MacOS 26 ist nach derzeitigem Stand das letzte OS, das auf Intel läuft. App Updates wird es sicher noch eine Weile auch für Intel geben, aber in absehbarer Zeit wird wohl auch das eingestellt. Hängt halt von den jeweiligen Entwicklern ab.
This Name
Ein bissl mehr Bildung erspart peinliche Irrläufer im Hirn …
Meines Wissens hat Apple vor einiger Zeit mal angekündigt, daß eine reduzierte Rosetta-Version nur für Spiele weiterhin Bestandteil des Systems bleiben soll. Gibt es dazu irgendwelche Infos, ob das immer noch der Plan ist? Und wenn ja, ob dann evtl Wine / Crossover auf Mac OS 27+ noch laufen werden?
In Anbetracht der Tatsache, dass es da draußen noch erstaunlich viele Intel-Maschinen gibt, vielleicht ein bisschen früh. Es gibt jedenfalls noch so einige Intel-only-Software, zum Teil von Firmen, die gar nicht mehr existieren durch Corona und Co., die aber noch gebraucht wird. Wenn Apple will, dass die auch noch auf Apple Silicon switchen, sollten sie vielleicht die Hürden nicht noch höher schrauben. Und wenn da jetzt jedes Programm warnt, was davon betroffen ist, gibts auch wieder einiges wegzuklicken … Kann man solche Warnungen nicht gebündelt ausgeben?
Interessiert Apple nicht. Auf meinem iPad Pro 10.5 läuft selbst der Apple Store nicht mehr. Das ist für mich die denkbar schlechteste App für eine derartige Regelung. Unabhängig davon, ob der Web-Store dennoch geht.
Im Gegensatz zu früher gibt es inzwischen wenigstens die Möglichkeit / Erlaubnis macOS zu virtualisieren. Dadurch kann man notfalls noch recht lange über ein MacOS 15 oder 26 in einer VM auf Intel-MacOS Programme zurückgreifen. Das war bei den früheren Switches nicht möglich.
Das wäre ja völlig okay wenn es einen akzeptablen All in One Nachfolger für meinen 2019er 5K iMac gäbe. Aber mit dieser 24“ Briefmarke im Barbie Design wird das Nix. Traurig
1+
Wenn die Meldung einmal kommt, ok. Wenn sie bei jedem Start kommt, ist es eine Zumutung für den Nutzer. Mal von der Rufschädigung für den Entwickler ganz abgesehen.
Hallo Garmin Express, Du bist meine letzte nicht native ARM Software. Mal sehen ob es so ein großer Konzern wie Garmin auch irgendwann hinbekommt, das zu migrieren. Hat da jemand was gehört, Beta oder so?
Wie sieht das dann mit der Docker Unterstützung aus? Hat das Einfluss auf das Betriebssystem innerhalb von Containern?