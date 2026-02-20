Apple TV: Thriller-Serie „The Hunt“ startet am 4. März

Abonnenten von Apples Videodienst bekommen die TV-Serie „The Hunt“ jetzt doch noch zu sehen. Apple nennt nun den 4. März als offizielles Startdatum.

Ursprünglich sollte die französische Serie bereits Ende vergangenen Jahres laufen, die Produktion wurde jedoch kurz vor dem damals angekündigten Starttermin zurückgezogen. Grund hierfür waren Plagiatsvorwürfe gegen den Regisseur der Serie, Cédric Anger. Dieser habe die Handlung ohne Genehmigung von dem 1973 erschienenen Roman „Shoot“ des Autors Douglas Fairbairn übernommen, der drei Jahre nach seinem Erscheinen auch verfilmt wurde.

Plagiatsvorwürfe bestätigt

Mit den Vorwürfen musste sich die von Apple beauftragte Produktionsfirma Gaumont auseinandersetzen, die daraufhin eine Untersuchung eingeleitet und den Sachverhalt bestätigt hat. Gegenüber dem Magazin Deadline haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man direkt, nachdem die entsprechenden Hinweise bekannt geworden sind, die Rechteinhaber ermittelt und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt habe. Der respektvolle Umgang mit Urheberrechten gehöre zu den grundlegenden Prinzipien des Unternehmens.

In der Serie geht es um Freunde, die bei einem Jagdausflug auf eine andere Gruppe treffen. Dabei kommt es zu einem tödlichen Vorfall, den die Beteiligten zunächst verheimlichen wollen, sich danach allerdings mit offensichtlichen Racheaktionen konfrontiert sehen.

Zukunft von „The Savant“ weiter unklar

Damit wäre zumindest geklärt, dass es mit einer der in letzter Zeit von Apple zurückgezogenen Produktionen für Apple TV weitergeht. Zur Absetzung der hochkarätig besetzten Thriller-Serie „The Savant“ schweigt sich das Unternehmen jedoch weiter aus.

Im Mittelpunkt der Serie steht eine von Jessica Chastain gespielte Ermittlerin, die in Onlineforen extremistischer Gruppen ermittelt, um geplante Anschläge zu vereiteln. Unter anderem sind auch gezielte Tötungen Teil des Geschehens. Es wird vermutet, dass Apple die Serie aufgrund der politischen Spannungen in den USA zurückgezogen hat, in deren Folge auch der rechte Aktivist Charlie Kirk getötet wurde. Apple selbst hat sich zu diesem Sachverhalt bislang nicht geäußert.