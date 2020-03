Roborock S5: Raumreinigungs-Funktion jetzt auch für EU-Modelle

Gute Nachrichten für Besitzer des Saugroboters Roborock S5: Das Raumerkennungs-Update scheint jetzt tatsächlich auch für alle EU-Modelle des per App gesteuerten Staubsaugers verfügbar zu sein.

Der Hersteller hatte ja bereits im Dezember angekündigt, die mittlerweile zum Standard gehörende Funktion für die schon etwas länger auf dem Markt erhältliche S5-Serie nachzuliefern. Im Januar wurden dann auch die ersten Updates verteilt, allerdings wurden hier viele Besitzer der EU-Version des Geräts nicht berücksichtigt.

Zahlreiche in den letzten Tagen hier eingegangene Leserberichte legen nun nahe, dass der Hersteller das Update auf Version 3.5.7_002008 nun tatsächlich für alle Modelle des Roborock S5 bereitstellt. Falls ihr also darauf wartet, lohnt sich ein erneuter Blick in die zugehörige App.

Roborock bietet derzeit vier verschiedene Saugroboter mit Kartenfunktion damit verbunden der Möglichkeit, gezielt einzelne Räume zu reinigen, an. Den S5 darf man dabei weiterhin als robustes Basismodell inklusive Wischfunktion bezeichnen und der S6 stellt eine verbesserte, unter anderem mit deutlich leiser arbeitende Version dar. Darüber hinaus gibt es den S5 Max mit extra großem Wassertank und den S4 als reinen Saugroboter ohne Wischfunktion.

Wir haben alle aktuelle Modelle des Roborock ausprobiert. Hier die Links zu den jeweiligen Produktvorstellungen und Tests bei uns:

Der Hersteller will zudem noch in der ersten Jahreshälfte mit dem Roborock S6 Pure eine günstigere Variante seines Topmodells in den Handel bringen.