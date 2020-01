Roborock S6 Pure: Neuer Saugroboter als „günstigeres Topmodell“

Roborock hat mit dem Roborock S6 Pure einen weiteren Saugroboter im Programm. Allerdings fällt es uns ein wenig schwer, die Neuvorstellung einzusortieren. Der Roborock S6 Pure wird günstiger angeboten als das hier von uns vorgestellte Top-Modell Roborock S6, die Unterschiede zwischen beiden Geräten fallen auf den ersten Blick jedoch eher marginal aus.

Dem Hersteller zufolge hat der ältere S6 zwar einen geräuschärmeren Motor, doch bewirbt Roborock das neue Modell gleichzeitig als „superleise“. Die Unterschiede dürften sich eher im Detail zu suchen sein, nach einem Review können wir euch hier vermutlich mehr sagen. Auch ist nicht alles am neuen Pure-Modell schlechter, so hat dieser mit 180 ml Fassungsvermögen sogar einen knapp 30 Prozent größeren Wassertank als der S6. Der Roboter kann wie sein großer Bruder nicht nur saugen, sondern verfügt auch über eine integrierte Wischfunktion.

Die maximale Saugkraft des Roborock S6 Pure liegt wie bei den anderen Topmodellen des Herstellers bei 2.000 Pa. Der integrierte Akku hält bis zu 2,5 Stunden am Stück durch und ermöglicht die Reinigung von Flächen bis zu 250 Quadratmetern. Die Lasernavigation dürfte mit den Modellen S6 und S5 identisch sein, die damit verbundene Kartierung ermöglicht das Definieren von virtuellen Barrieren und No-Go-Zonen, zudem wird die selektive Raumreinigung unterstützt.

Roborock will den S6 Pure im zweiten Quartal 2020 zum Preis von 499 Euro in den Handel bringen. Die Herstellerempfehlung liegt damit 50 Euro unter den 549 Euro, mit denen der Roborock S6 ursrprünglich in den Handel ging. Im Rahmen einer Sonderaktion ist dieser heute allerdings sogar für 509 Euro erhältlich.

Weitere Saugroboter von Roborock:

Roborock H6: Jetzt auch ein Handsauger von Roborock

Mit dem Roborock H6 hat der Hersteller zudem auch seinen ersten Handstaubsauger vorgestellt. Das akku-betriebene Gerät erinnert an die von Dyson in dieser Kategorie angebotenen Modelle, und sei mangels App-Unterstützung hier nur am Rande erwähnt. Der Verkaufspreis für den mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 90 Minuten im Eco-Modus oder bis zu 10 Minuten im Maximalmodus ausgestatteten Sauger soll bei 399 Euro liegen.