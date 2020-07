Ring Video Doorbell 3 Plus startet in Deutschland

Blick zurück: Mitte März kündigte die Amazon-Tochter Ring zwei neue Modelle ihrer Videotürklingel an, die die Ring Video Doorbell 2 beerben sollten.

Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus. Die beiden neuen Video-Türklingeln sollten mit einstellbaren Privatsphärenbereichen punkten, zudem kündigte Amazon an, dass sich Audioaufnahme und Bewegungserkennung auf Wunsch auch deaktivieren lassen.

Wenig später, am 29. April startete die Ring Video Doorbell 3 dann in den deutschen Markt – ifun.de berichtete. Heute folgt die Ring Video Doorbell 3 Plus mit dem Alleinstellungsmerkmal der neuen Pre-Roll-Funktion. Das Plus Modell zeichnet bereits vier Sekunden vor einem auslösenden Ereignis auf.

Zusätzlich zur bisherigen Bewegungserkennung verfügt die Ring Video Doorbell 3 Plus – wie bereits die Video Doorbell 3 – über eine neue, einstellbare Bewegungszone, die sogenannte Nah-Bewegungszone. Damit werden Bewegungen in einem Bereich von 1,5 bis 4,5 Metern vor der Haustüre noch besser erkannt. Das Dual-Band 2,4Ghz/5Ghz WLAN sorgt für eine verbesserte Verbindungsqualität. Die einstellbaren Privatsphärenbereiche erlauben es dem Nutzer, bestimmte Teile des Kamerabilds auszublenden, sodass diese nicht aufgezeichnet werden.

Die Ring Video Doorbell 3 Plus ist ab sofort auf Amazon.de und bei ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland für 229,00 Euro verfügbar.

