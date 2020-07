Neue Betas verfügbar? Mac-App informiert in der Menüleiste

In den vergangenen Jahren hat sich Apple, was die Veröffentlichungen neuer Testversionen angeht, auf einen eigentlich recht zuverlässigen Zwei-Wochen-Rhythmus eingependelt. Mit einigen Ausnahmen erscheinen die neuen Testversionen für Entwickler meist Dienstags, die für freiwillige Tester am darauffolgenden Mittwochabend.

Da sich jedoch immer mal wieder ein Körnchen Sand in Apples ansonsten gut geschmiertes Getriebe verirrt, können die Releasezeiten stellenweise auch erheblich variieren. Hier kann euch die Freeware Tool Releases die manuelle Abfrage auf Apples offizieller Übersichtsseite abnehmen.

Die quelloffene App für die Mac-Menüleiste beobachtet dafür Apples RSS-Feed der aktuellen Releases und zeigt so nicht nur frische Beta-Downloads sondern auch neue Ausgaben anderer Entwickler-Werkzeuge wie etwa Xcode oder Reality Composer an. Zum Download bitte hier entlang.