Ring Video Doorbell 3 und 3 Plus: Ab April auch in Deutschland

Die Amazon-Tochter Ring hat zwei neue Modelle ihrer Videotürklingel angekündigt, die die Ring Video Doorbell 2 beerben werden: Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus. Außerdem hat Ring heute die nächste Generation der Ring Chime und Chime Pro vorgestellt.

Mit der neuen Pre-Roll-Funktion wissen die Nutzer der Ring Video Doorbell 3 Plus jetzt noch besser Bescheid, was vor der Tür passiert: Sie zeichnet bereits vier Sekunden vor einem auslösenden Ereignis auf.

Die beiden neuen Video-Türklingeln bieten einstellbare Privatsphärenbereiche, durch die gezielt Teile des Sichtfeldes der Kamera in der Aufnahme geschwärzt werden können. Außerdem lassen sich die Audioaufnahme und Bewegungserkennung bei Bedarf deaktivieren.

Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus erweitern die bewährten Funktionen der Ring Video Doorbell 2. Sie verfügen über eine neue, einstellbare Bewegungszone, die sogenannte Nah-Bewegungszone, mit der Bewegungen in einem Bereich von 1,5 bis 4,5 Metern vor der Haustüre erkannt werden. Darüber hinaus sorgt das Dual-Band 2,4Ghz/5Ghz WLAN für eine verbesserte Verbindungsqualität. Die Ring Video Doorbell 3 Plus ist außerdem das erste Produkt mit Batteriebetrieb von Ring, das eine Pre-Roll-Funktion bietet.

Die Ring Video Doorbell 3 wird ab 28. April 2020 auf Ring.com, Amazon.de und bei ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland für 199,00 Euro erhältlich sein. Die Ring Video Doorbell 3 Plus wird erst zu einem späteren Zeitpunkt für 229,00 Euro in Deutschland verfügbar sein.

Die Funktionen im Überblick

Pre-Roll (nur beim Plus Modell)

Dual-Band Wifi

Near Zone

Up to 1080p HD Video

Two-Way Talk

Battery-Powered

Motion-Activated Notifications

Privacy Zones

Night Vision

Easy Installation

Alexa-Enabled

Ring hat auch die nächste Generation der Chime und Chime Pro angekündigt, mit denen die Nutzer ihre Klingel in der ganzen Wohnung hören können. Chime und Chime Pro werden ab nächsten Monat ebenfalls auf Ring.com, auf Amazon.de sowie bei ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland für 35,00 Euro bzw. 59,00 Euro erhältlich sein.