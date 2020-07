QNAP TS-453D: Neuer NAS setzt auf schnelles 2.5GbE-Netzwerk

QNAP hat mit dem TS-453D jetzt ein 4-Bay-NAS für all jene Nutzer im Programm, denen die Netzwerkanbindung gewöhnlicher Heim-Server zu langsam ist. Mit 2.5GbE unterstützt das neue NAS-System Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde und bleibt dabei abwärtskompatibel mit den älteren Ethernet-Übertragungsraten 1 GBit/s und 100 MBit/s.

Neben entsprechender Verkabelung mit CAT5e wird hierfür natürlich auch sonst kompatible Netzwerk-Hardware vorausgesetzt. QNAP will mit dem Modell QSW-1105-5T vom Herbst an selbst einen passenden Switch anbieten. Wer in die Vollen gehen will, kann die beiden 2,5-GbE-Ports des QNAP TS-453D auch für einen Maximaldurchsatz von bis zu 5 Gbps bündeln.

Die vier Festplatteneinschübe können wahlweise mit mechanischen Festplatten in Format 3,5“ oder 2,5“ sowie alternativ auch 2,5“-SSDs bestückt werden. Anschlussseitig stehen neben den Netzwerkanschlüssen auch 3 Buchsen für USB 2.0 und 2 Buchsen für USB 3.2 sowie ein HDMI-2.0-Anschluss zur Verfügung, der Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60Hz unterstützt.

QNAP bietet das neue NAS TS-453D in Deutschland zu Preisen ab rund 600 Euro an. In der Basisversion ist das Gerät mit einem Quad-Core-Prozessor vom Typ Intel Celeron J4125 mit 2,0 GHz und 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Optional ist auch eine Konfiguration mit 8 GB Arbeitsspeicher verfügbar.