„Reminders MenuBar“ für schnellen Zugriff auf Apples Aufgabenliste

Die Mac-Anwendung Reminders MenuBar hatten wir bereits vor drei Jahren bei ihrem Start vorgestellt. Der Entwickler investiert weiterhin viel Zeit in das Projekt und stattet die App regelmäßig mit Aktualisierungen aus. Mittlerweile liegt „Reminders MenuBar“ in Version 1.25.0 vor und lässt sich weiterhin kostenlos über die Entwicklerplattform GitHub beziehen.

Die Anwendung ist mit den von verschiedenen Entwicklern angebotenen Menüleisten-Apps für den Apple-Kalender vergleichbar, kümmert sich jedoch gezielt um den Bereich „Erinnerungen“. Auch hier steht ja eine separate Apple-Anwendung für Apples Desktop- und Mobilgeräte zur Verfügung, die von vielen Nutzern bevorzugte Menüleistenintegration auf dem Mac fehlt jedoch.

Direkter Zugriff auf die Aufgabenverwaltung

„Reminders MenuBar“ lässt sich vollständig über die Menüleiste des Mac bedienen und arbeitet nahtlos mit Apples „Erinnerungen“ zusammen. Über die App ist es möglich, eine Übersicht der anstehenden Erinnerungen einzusehen und diese wahlweise nach Listen oder dem Erledigt-Status zu filtern.

Neue Termine und Aufgaben können direkt in der gewünschten Liste erstellt werden, optional ist dies auch über die Spracheingabe von macOS möglich. Bestehende Einträge lassen sich nicht nur anzeigen und abhaken, sondern auch bearbeiten, löschen oder in eine andere Liste verschieben.

Ergänzung zum Kalender für die Menüleiste

Die App wird vom Entwickler kostenlos angeboten und wurde von Apple auf Malware überprüft. Beim ersten Start müsst ihr lediglich den Zugriff auf den Inhalt von Apples „Erinnerungen“-App freigeben, um fortan direkt über die Menüleiste auf diese Inhalte zuzugreifen.

Bei uns hat „Reminders MenuBar“ seinen Platz direkt neben dem Menüleistenkalender Dato. Wenn ihr einen kostenlosen Menüleistenkalender für den Mac sucht, könnt ihr euch die Apps Calendr und Itsycal anschauen. Viele Kalender-Apps bieten zwar ebenfalls Zugriff auf Apples Aufgabenliste. „Reminders MenuBar“ eignet sich jedoch besonders für Nutzer, die ihre Erinnerungen getrennt darstellen und direkt darauf zugreifen möchten.