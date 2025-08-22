ifun.de — Apple News seit 2001. 44 311 Artikel

Neue Software für UniFi-Netzwerke

UniFi Network 9.4 vereinfacht Konfiguration und Optimierung
Nutzer der UniFi-Hardware von Ubiquiti dürfen die Update-Suche anwerfen. Der Netzwerkausrüster hat die Verfügbarkeit von UniFi Network 9.4 angekündigt. Die neue Funktion bringt vor allem Anwendern, die größere UniFi-Netzwerke betreiben, Vorteile und soll neben Leistungsverbesserungen deutliche Vorteile bei der Verwaltung der Clients und Komponenten verschaffen.

Die neue Funktion nennt sich „Object Networking“ und man kann damit schnell und einfach Gerätegruppen anlegen – auch dann, wenn diese unterschiedlichen VLANs zugeordnet sind. Internetzugangsregeln können zentral angewendet und einzelne Geräte bei Bedarf mit einem Klick isoliert werden. Zudem ist es möglich, Datenverkehr über VPN-Verbindungen zu leiten, um entfernte Ressourcen zu erreichen oder geografische Beschränkungen zu umgehen.

Ergänzend lassen sich mithilfe von Quality-of-Service-Einstellungen auch gezielt einzelne Anwendungen priorisieren, sodass wichtige Dienste stets Vorrang haben. Im Beispiel von UniFi werden bei Verbindungen, die von einem Apple TV ausgehen, die Daten von Netflix automatisch bevorzugt behandelt.

All diese Einstellungen waren bislang schon verfügbar, jedoch über verschiedene Menüs verteilt oder nur mit zusätzlichem Aufwand zu realisieren. Mit der neuen Funktion bündelt Ubiquiti diese Prozesse in einer übersichtlichen Oberfläche, was den Administrationsaufwand deutlich verringern dürfte.

Verbesserungen bei WLAN und Monitoring

Neben den neuen Steuerungsfunktionen bringt die UniFi-Netzwerk-Software in Version 9.4 weitere technische Verbesserungen. Dazu gehört ein Verfahren zur schnellen Analyse der Funkkanäle, mit dem sich die WLAN-Qualität prüfen und optimieren lässt, ohne dass aktive Verbindungen unterbrochen werden. Außerdem stehen zusätzliche Kennzahlen zur Verfügung, mit denen sich die Qualität des Internetzugangs besser bewerten lässt.

Weiterführende Informationen zur neuesten Version von UniFi Network hält das oben eingebettete Video sowie das UniFi-Blog bereit.
