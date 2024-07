Calendr: Kostenfreie und funktionale Itsycal-Alternative

Seit fast zehn Jahren zählt der kostenfreie Mac-Download Itsycal zu den ersten Anwendungen, die wir auf frisch eingerichteten Macs installieren.

Calendr: Fast noch etwas kompakter als Itsycal

Die kostenlose Software erweitert die Mac-Menüleiste um eine kompakte Kalenderansicht, die die Termine aus Apples Standard-Kalender anzeigt, das Hinzufügen neuer Einträge gestattet und die Menüleiste gleichzeitig um eine frei konfigurierbare Anzeige für Datum und Uhrzeit ergänzt.

Itsycal ist toll, aber nicht konkurrenzlos. Neben unserem Favoriten gibt es mehrere kostenfreie Optionen für die Darstellung bevorstehender Termine in der Mac-Menüleiste. Dazu zählen Programme wie Dato, Day-O oder auch CalendarMenu.

Open-Source-Projekt Calendr

Ein weiterer interessanter Kandidat ist das seit rund drei Jahren aktiv entwickelte Open-Source-Projekt Calendr. Bei Calendr handelt es sich um eine ebenfalls kostenlose Menüleisten-App, die zwar eindeutig von Itsycal inspiriert wurde, jedoch auch eigene Funktionen mitbringt, die von Itsycal so (noch) nicht angeboten werden.

Nach der Installation platziert sich Calendr ähnlich wie Itsycal in der Menüleiste und zeigt standardmäßig das aktuelle Datum sowie ein kleines Kalender-Symbol an, das nach Wunsch ausgeblendet werden kann. In den Einstellungen der App kann die Darstellung des Datums angepasst werden. Hier ist es auch möglich, ein zusätzliches Menüleisten-Element hinzuzufügen, das auf den nächsten bevorstehenden Termin hinweist.

Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Monatsübersicht, die wahlweise mit oder ohne Kalenderwochen angezeigt werden kann. Farbige Markierungen weisen auf bereits eingetragene Termine hin, die nach einem weiteren Klick in einer Detailansicht angezeigt werden. Die neueste Version bringt zahlreiche Tastaturkürzel für den schnellen Zugriff auf die einzelnen Optionen mit.

Vor wenigen Stunden aktualisiert

In den Calendr-Einstellungen kann dabei individuell festgelegt werden, welche Kalender angezeigt werden sollen. Die neue Version 1.11 wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht, besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche und ist vielleicht sogar noch etwas einfacher zu bedienen als Itsycal.