„F1 Der Film“ lässt sich jetzt kaufen und leihen

Der von Apple gemeinsam mit Warner Bros. produzierte Film „F1 Der Film“ hat heute seine Heimkinopremiere. Das Video ist jetzt sowohl über Apples TV-App als auch über Amazon zum Kaufen oder Leihen erhältlich. Mit unseren Spekulationen über die Preise lagen wir treffsicher: Für die Kaufversion fallen 19,99 Euro an und wer den Film nur ausleihen will, bekommt ihn mit 14,99 Euro ein wenig günstiger.

In beiden Fällen ist der Film mit einer Länge von 2 Stunden und 35 Minuten erhältlich und mit quasi identischer Auflösung erhältlich, bei Apple als 4K-Version und bei Amazon als UHD/HDR. Unterschiede gibt es allerdings bei den enthaltenen Zugaben.

iTunes Extras oder X-Ray

Apple bietet den Film mit „iTunes Extras“ genannten Zusatzinhalten an. Der Beschreibung zufolge erlauben hier exklusive Hintergrundberichte einen Blick hinter die Kamera und zeigen ausführliche Gespräche mit Schauspielerinnen, Schauspielern und dem Produktionsteam. Dabei wird Apple zufolge auch deutlich, wie sich Brad Pitt und Damson Idris auf ihre Rollen als Rennfahrer vorbereitet haben und wie die aufwendigste Unfallszene umgesetzt wurde.

Amazon verkauft den Film als „Bonus X-Ray Edition“, was zwar bislang noch nicht näher erklärt wird, wohl jedoch bedeutet, dass die sogenannte X-Ray-Funktion von Amazon Video beim Betrachten des Films verfügbar ist. Man kann darüber während der Wiedergabe zusätzliche Informationen zu den Schauspielern oder allgemein über die laufende Szene erfahren.

Apples bislang größter Filmerfolg

Die aufwendig vermarktete Apple-Produktion hat seit ihrem Kinostart derart viele Zuschauer angelockt, dass nochmal weitere IMAX-Vorstellungen angesetzt wurden. Mit Einnahmen von über 552 Millionen US-Dollar ist sie Apple zufolge bislang der erfolgreichste Kinofilm des Jahres.

Der Film erzählt die Geschichte des Ex-Rennfahrers Sonny Hayes, gespielt von Brad Pitt, der nach einem Unfall in den 1990er-Jahren seine Karriere beenden musste. Jahrzehnte später unterstützt er auf Wunsch eines früheren Weggefährten ein angeschlagenes Team und muss sich dabei sowohl gegen starke Rivalen als auch mit seiner eigenen Vergangenheit behaupten.

Mit der Verfügbarkeit von „F1 Der Film“ im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ ist erst im Oktober zu rechnen.