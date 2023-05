Red Canary Mac Monitor: Ein neuer Prozessmonitor für macOS

Entwickler Brandon Dalton, bei Red Canary für die Security-Aspekte des Apple-Betriebssystems verantwortlich, stellt den Red Canary Mac Monitor in diesem Blogeintrag vor und beschreibt hier auch die Motivation hinter der App: Man wollte eine Möglichkeit haben, die relative Qualität der System-Ereignisse zu bewerten, mit denen macOS auf simulierte Security-Angriffe reagiert, um so ein besseres Verständnis für Bedrohungsszenarien und deren Abwehr zu schaffen.

